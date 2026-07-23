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昇達科填息秀登場 一天完成填息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

低軌衛星與微波通訊元件廠昇達科（3491）23日進行除息交易，每股配發6.8元現金股利，除息參考價為1,293.2元，昇達科早盤最高衝上1,355元，一天就完成填息。昇達科終場上漲5元，收1,300元。

美系外資近期報告看好昇達科不僅擴大衛星布局，更跨入資料中心市場，收購巨頻加速太赫茲（THz）布局，給予「買進」評等，目標價喊上2,513元。

巨頻資本額約1.6億元，去年營收約6億元，過去五年營收、獲利穩定成長，主要提供射頻（RF）、微波、毫米波連接解決方案及高速訊號模組，產品應用涵蓋AI資料中心高速互連、航太、低軌衛星及半導體等領域。

近期巨頻更規劃因應客戶需求，在高雄橋頭，投入6億元資本支出建新廠，預估2028年完工投產，屆時產能將是現在的2.5至3倍。

昇達科原本持有巨頻約一成股權，以不超過17億元收購股權後，預計持股將超過五成。

目前昇達科來自低軌衛星貢獻營收約九成，巨頻在資料中心、AI傳輸以及低軌衛星、軍工客戶著墨頗深。昇達科評估，投資巨頻將有助於強化昇達科在低軌衛星、毫米波通訊市場產品組合、技術能力及客戶廣度，加速昇達科太赫茲產品導入AIDC市場。

昇達科2022年8月便於廠區建置首座太赫茲測試實驗室，目前相關產品正與多家客戶進行驗證。昇達科總經理吳東義也指出，太赫茲將成為昇達科未來五年成長關鍵。

吳東義表示，目前低軌衛星大客戶已計劃在新一代的衛星中導入次太赫茲，並開始出貨；資料中心應用則配合太赫茲晶片業者送樣給資料中心客戶，最快明年可望發酵；6G回傳網路則需配合產業標準制定。

美系外資最新報告，看好昇達科與巨頻可望整合雙方在客戶、產品及太赫茲技術上的整合綜效，預估2026年、2027年每股純益分別為18.39元及41.55元，給予「買進」評等，12個月目標價上看2,513元。

營收 昇達科

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