聽新聞
0:00 / 0:00
緯創美國新廠開幕帶動股價噴出 外資看好今明兩年成長
ODM大廠緯創（3231）受美國德州達拉斯的D1新廠開幕激勵，股價連續噴出，短短三日便大漲20%，最高點來到179.5元，距離前高只有一根漲停板的距離。緯創表示，D1新廠主要鎖定高階伺服器製造，專門提供給大客戶使用。
而針對雲端服務供應商（CSP）及系統客戶，緯創已整備樓板面積增加1倍的德州D2廠，預計明年可投入運作。
董事長林憲銘指出，緯創正利用既有的製造優勢，將AI能力拓展到物聯網、工業電腦等高毛利領域，實現穩健轉型，而非只滿足於代工角色，未來將持續提升公司整體毛利率，在緯創龐大的營收規模下，只要毛利率能夠提升一個百分點，公司獲利就將會有十分顯著的成長。
瑞銀則預估，在Vera Rubin開始出貨及GB300持續放量下，今明兩年營收都將會有高雙位數成長，明年獲利有望上看25元，因此上修目標價至225元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。