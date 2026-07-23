緯創美國新廠開幕帶動股價噴出 外資看好今明兩年成長

ODM大廠緯創（3231）受美國德州達拉斯的D1新廠開幕激勵，股價連續噴出，短短三日便大漲20%，最高點來到179.5元，距離前高只有一根漲停板的距離。緯創表示，D1新廠主要鎖定高階伺服器製造，專門提供給大客戶使用。

而針對雲端服務供應商（CSP）及系統客戶，緯創已整備樓板面積增加1倍的德州D2廠，預計明年可投入運作。

董事長林憲銘指出，緯創正利用既有的製造優勢，將AI能力拓展到物聯網、工業電腦等高毛利領域，實現穩健轉型，而非只滿足於代工角色，未來將持續提升公司整體毛利率，在緯創龐大的營收規模下，只要毛利率能夠提升一個百分點，公司獲利就將會有十分顯著的成長。

瑞銀則預估，在Vera Rubin開始出貨及GB300持續放量下，今明兩年營收都將會有高雙位數成長，明年獲利有望上看25元，因此上修目標價至225元。