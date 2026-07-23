半導體廢棄物處理廠台鎔科技上市首日爆量 盤中漲逾20%

輝達傳出有意收購過去已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備的「暗光纖」，以打造自主高速光纖網路，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴。此舉將會需要部署大量的DWDM合波／分波器、光纖陣列，光連接器與光配線盤，矽光子概念股昨日7檔漲停，23日僅聯亞在衝漲停鎖死，華星光盤中上漲逾8%。

2026-07-23 13:11