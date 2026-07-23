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半導體廢棄物處理廠台鎔科技上市首日爆量 盤中漲逾20%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
台鎔董事長陳麗麗。公司提供
台鎔董事長陳麗麗。公司提供

甲級半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）23日以每股66元正式掛牌上市，盤中股價一度衝上81.6元高點，截至中午12時47分，暫報79.40元、大漲13.40元，漲幅高達20.3%，成交量逾2,000張，強勢上演新股蜜月行情。

受惠AI與高效能運算需求急速攀升，先進製程擴產帶動廢溶劑與化學品回收需求大幅成長。

台鎔表示，公司具備「焚化、蒸餾、能源化」三位一體的整合能力，並累積數萬筆廢溶劑大數據配方資料庫，能精準掌握廢液特性，維持焚化爐高燃燒效率，連續多年運轉天數突破300天，目前已成功切入多家國內科技大廠供應鏈。

在跨領域布局方面，台鎔指出，公司與旗下子公司翰陽綠能、日環形成跨區域整合網絡，合併廢棄物處理量達每年238736噸。

其中，翰陽綠能為新竹縣唯一城市焚化爐，發電效率達25%以上，每年可產出逾1.5億度電並處理超過14萬噸生活垃圾，形成「半導體廢棄物處理×城市能源化」的雙引擎布局。

法人分析，隨著先進製程推進，廢液成分更趨複雜，處理門檻顯著提升，台鎔已順利進入半導體供應鏈並扮演關鍵處理角色之一。公司正式上市後，將透過資本市場力量加速產能擴充與技術升級，營運展望備受期待。

台鎔23日掛牌上市。公司提供
台鎔23日掛牌上市。公司提供

廢棄物 半導體

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