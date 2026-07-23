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輝達買「暗光纖」引爆光通訊元件需求 這檔龍頭股衝第二根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

輝達傳出有意收購過去已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備的「暗光纖」，以打造自主高速光纖網路，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴。此舉將會需要部署大量的DWDM合波／分波器、光纖陣列，光連接器與光配線盤，矽光子概念股昨日7檔漲停，23日僅聯亞在衝漲停鎖死，華星光盤中上漲逾8%。

研調機構Wolfe Research指出，輝達正在全美收購大量長途「暗光纖」，每條路線的光纖配置最高可達100對，市場推測，輝達大買「暗光纖」可能是為了串聯多座AI資料中心，透過自有高速光纖網路，輝達可將分散各地的資料中心互連，形成更大規模的AI運算平台。

業界分析，一旦輝達大舉收購長途「暗光纖」，需求將從「單一資料中心內部（In-DC）連接」，延伸至「跨區域廣域光傳輸（DCI / Long-haul）」，將產生龐大的光通訊元件需求。

矽光子/CPO族群今日續強，聯亞拉出第二根漲停，衝上1,830元鎖死，即將挑戰月線反壓；華星光盤中大漲逾8%，全新上漲逾5%，波若威漲逾3%，上詮、光聖上漲逾2%。

矽光子族群6月以來股價修正劇烈，聯亞更從4月創下3,305元歷史高點後，股價開始滑坡，並一度下探年線關卡，最低修正至1,335元。不過聯亞的營收仍表現亮麗，6月營收4.21億元，月增3.8%、年增1.28倍，續創新高；第2季營收12.21億元，季增35%、年增1.2倍。

聯亞為CW Laser領導廠商，目前1.6T矽光產品已開始量產，3.2T正與客戶驗證中，估計最快下半年步入量產；此外，今年也會新增客戶，從過去7至8家，擴大至10家。聯亞也積極擴充產能，2026年上半年已自德國設備商AIXTRON斥資8.37億元採購MOCVD設備，估計2027年底產能較2026年底提升1倍。

聯亞指出，矽光產品需求還是相當強勁，預料未來幾個季度矽光出貨量都會增加。為確保磷化銦基板料源，與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板為期五年的供貨長約。

聯亞 輝達

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