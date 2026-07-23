油價飆升助攻！台塑化漲停 台聚集團四檔填息

塑化二哥台聚集團旗下四家公司，同步於23日進行除息，台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1308）、台達化（1309）均於盤中達成填息，台達化更一度大漲逾9%。近日中東衝突再起，帶動國際原油價格強彈至每桶90美元上下區間，石化原料及塑化產品報價同步回升，台塑、台聚兩大集團在今日盤中表現均相對強勢。

其中，台達化除息參考價14.65元，盤中大漲逾9%、至16.1元，後回落至15.55元附近。台聚除息參考價13.2元，盤中一度漲破14元、漲幅逾7%，後又收斂至13.35元，仍呈填息表現。華夏除息參考價12.6元，盤中漲逾5%、後漲幅收斂至3%上下。亞聚除息參考價14.4元，盤中最高漲6%左右，後收斂至1%上下。

此外，台塑集團早盤股價也一度強勢，台塑化、台塑、台化均衝上漲停板，台塑、台化在漲停後又打開，台塑化持續鎖住。

葉門胡塞組織近日表示，已在紅海鎖定兩艘沙烏地油輪，中東局勢持續動盪，西德州中級原油（WTI）周四早盤一度大漲近2%、每桶報價達到88美元。昨日布倫特原油價格上漲4.1%，至每桶94.72美元，創近七週新高；23日布蘭特原油在結算後交易中更漲破每桶95美元。市場認為，如中東石化設施持續遭受破壞，國際原油價格或將持續震盪走高，也帶動下游石化原料、塑化產品漲勢跟進。