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美超微財報添信心！奇鋐觸漲停、健策站回半年線 散熱族群回溫

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器需求持續升溫，美超微（Super Micro Computer）釋出強勁訂單與獲利展望，增添市場對AI供應鏈信心。台股散熱族群沉寂多時後強勢回溫，奇鋐（3017）23日盤中亮燈漲停領軍，健策（3653）、雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）同步走強，AI伺服器散熱商機重新成為市場焦點。

美超微最新公布初步財報資訊，上修上季毛利率預估，並透露取得逾600億美元新訂單，帶動全年未交付訂單金額創新高，市場解讀AI伺服器需求動能依舊強勁。消息激勵美超微股價大漲，也帶動台灣AI伺服器供應鏈人氣回溫，其中散熱零組件業者受惠AI晶片功耗提升與散熱需求增加，成為資金追捧焦點。

散熱族群今日由奇鋐領軍突圍，股價早盤一度攻上漲停價2,490元，重新站回月線。奇鋐自7月14日跌破半年線後，低檔承接買盤逐步回流，隨AI伺服器水冷散熱需求升溫，市場重新聚焦其後續成長動能。

基本面方面，奇鋐第2季受惠伺服器營收占比提升至約六至七成，加上水冷零組件良率改善、量產規模放大帶動成本下降，市場預期單季毛利率可望升至32%、營益率提升至26.8%。奇鋐6月營收達176.18億元，月增11%、年增66.1%，創歷史次高；累計上半年營收981.58億元，年增85.5%，刷新同期新高並逼近千億元大關。

因應AI伺服器需求快速成長，奇鋐持續擴大水冷散熱產能，今年水冷板月產能預計提升至100萬組，分歧管產能由每月約1,000個單位增至7,000個單位，機箱產能也由40萬單位擴增至60萬單位。法人看好，隨CSP客戶ASIC專案逐步量產，奇鋐後續獲利動能仍具成長空間。

除奇鋐外，均熱片與散熱零組件大廠健策同步反攻，盤中一度漲逾7%，最高來到3,820元，重新站回半年線並挑戰季線。健策6月營收26.5億元，月增14.5%、年增57.6%，創單月歷史新高；累計上半年營收125.79億元，年增26.6%，亦刷新同期紀錄。

健策表示，大園新廠近期已完工投產，初期將投入均熱片、連接器扣件及車用水冷散熱模組等新世代產品。今年與明年仍將各有新廠完工，資本支出也由去年約5至7億元提高至今年20至30億元，以因應客戶需求成長。

其他AI散熱供應鏈亦同步回溫，雙鴻股價自7月14日低點震盪回升，今日最高來到959元挑戰月線；尼得科超眾盤中漲逾3%，台達電（2308）則於平盤附近整理。

法人指出，美超微訂單成長反映AI伺服器市場需求仍強，具備水冷、均熱片等核心技術，以及產能擴張能力的散熱廠商，有望持續受惠AI基礎建設長期投資趨勢。不過，台股近期自48,218點高檔拉回後雖快速反彈，短線仍面臨震盪壓力，後續選股仍將回歸基本面。

美超微 奇鋐 散熱

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