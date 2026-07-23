中鋼上半年賺錢了! 外資按讚、七天買超近10萬張 多頭給漲聲

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，為今年最佳，累計上半年稅前盈餘23.3億元，和去年同期相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元。23日中鋼股價跳空上漲，一度站上年線大關，盤中上漲約1.5%，成交量也放大。

中鋼表示，6月鋼品單位毛利雖然優於5月，但銷量減少，因此營業利益與上月差異不大，不過，股利收入推升業外收益，帶動單月稅前獲利成長。以今年上半年來看，上半年稅前損益較去年同期大幅改善，主因鋼鐵業銷售數量增加，帶動營業利益回升。

值得注意的是，中鋼今年上半年的營收是比去年同期減少約2.64億元，減幅1%，但營業利益較去年同期改善42.9億元，顯示中鋼本期營運好轉來自銷量、產品組合、成本控制與單位利差共同改善。

鋼價方面，中鋼8月盤價六大鋼品價格全面下調，每公噸價格下降800元，符合市場原先預期，已是今年第二次調降。分析師表示，盤價下跌主因仍是鋼鐵市場需求偏弱、原料及亞洲鋼價下跌等因素，因終端需求不強，難以帶動價格上漲。

另外，中國宣佈2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，政策實施後，觀察中國的粗鋼產量在第1季確實有明顯下降的趨勢，但進入第2季後，鋼鐵產出卻復甦回升，顯示在鋼鐵價格拉高後，大多鋼鐵廠見有利可圖，增加生產供應，中國減產帶動的鋼價上漲趨勢短期可能將出現波動，後續需看政策能否貫徹。

中鋼專家表示，目前全球鋼鐵市場仍面臨需求復甦緩慢、區域貿易保護升溫及出口競爭加劇等挑戰，亞洲鋼價持續低檔整理，也使鋼廠更加重視產品升級與差異化發展。中鋼持續將營運重心放在高值化產品，其中可用在AI伺服器、電動車、高效率馬達的電磁鋼片，產品附加價值與毛利率均優於一般熱軋及冷軋鋼材，可望成為中鋼未來重要的獲利來源。