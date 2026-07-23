台塑四寶台塑、台化漲停打開 僅剩台塑化仍鎖住

台塑集團近日漲勢強勁，23日盤中除了南亞以外，台塑、台化一度衝上漲停板，但之後都漲停打開，回吐漲幅，漲幅分別剩下約5%、4%，僅台塑化仍漲停鎖死。台塑化今再刷波段新高，不過成交量並未放大。

隨著美伊衝突持續升溫，布蘭特原油期貨自7月以來大漲三成，昨日站上季線大關，今日盤中並持續向上走高，來到每桶約96美元。原油走強帶動石化業成本端快速抬升，亞洲上下游廠商再度開啟調價模式。

石化原料從上游的乙烯、丙烯和丁二烯等基本原料到下游的泛用樹脂如聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）等，近一周報價都上漲，塑化上中游均可受惠。上游的三大石化基本原料部分，以丁二烯上漲最多，上週報價上漲13.9%，丙烯上漲12.2%，乙烯漲幅10.5%。

下游泛用樹脂方面，醫療器材原料聚丙烯（PP）上漲每公噸95美元，單周漲幅達9.5%；聚乙烯（PE）類漲幅落在7.2%至8.2%之間；家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）漲幅4.6%。

業者指出，若地緣衝突持續升級，原油將繼續走強，石化產品也因成本推升，價格持續往上漲。

台塑四寶中今日漲勢最強的為台塑化，雖一度漲停打開，但仍有買單鎖回漲停。台塑化目前每個月的原料供應價格均是依據現貨行情走勢進行計算售價，7月可望調高價格反映市況。

法人表示，台塑化6月自結稅後淨損56.85億元，乃油價下跌，煉油利差萎縮及存貨評價損失拖累所致。展望第3季，台塑化表示，由於中東煉廠在戰爭中受損，部分煉廠要到明年才能復工，再加上俄羅斯煉廠遭受烏克蘭攻擊，出口量大幅減少。

煉油利差部分，台塑化評估，一旦柴油供給受阻，價差將隨之出現反彈，預期第3季柴油價差將大幅超過往年；汽油價差也預估將維持在高點。