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群益金鼎證主辦華德動能創新板上市 24日起競拍 29日起申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦的綠能運輸產業華德動能（2237)）創新板初次上市案，預定8月10日上市掛牌。上市前公開承銷張數為6,448張，其中，5,159張於7月24日至7月28日展開競價拍賣，競拍底價為每股22元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過694張，預定7月30日辧理開標，同時並於7月29日至31日辦理公開申購，8月4日公開抽籤。

華德動能目前實收資本額約12.17億元，配合政府推動綠色運輸政策，尤其在交通部電動大客車推動計畫帶動下，搭配海外技術輸出策略，公司營運規模持續擴大，2024年全年營收大幅成長，並創歷史新高，展現強勁成長動能。

據最新財務資料顯示，公司2025年前三季稅前淨利達6,734萬元，每股盈餘0.56元，擺脫過去兩年虧損，營運成果明顯改善。法人分析，隨著關鍵零組件國產化比例提升與產能規模化效益逐步顯現，加上在手訂單能見度已排至今年9月，整體獲利能力持續強化，營運動能穩健成長。

華德動能成立於2005年，在董事長蔡裕慶帶領下深耕綠能運輸產業，從底盤設計與動力系統整合起步，逐步發展為國內市佔率第一的電動巴士品牌。公司業務版圖涵蓋整車製造、三電系統整合（電池、電機、電控）、車隊管理軟體以及綠色能源解決方案，打造完整智慧移動產業鏈。

在國際布局方面，華德動能積極拓展海外市場，並與日本住友商事等國際企業維持長期合作關係。住友商事目前亦持有華德動能約4%股權，雙方攜手推動全球電動交通生態系發展。公司現已於日本、北美等地建立策略合作夥伴關係，透過技術授權及三電系統與智慧軟體輸出模式，逐步深化國際市場布局。

展望未來，華德動能將持續強化核心技術研發，與智慧移動整合能力，深化全球合作版圖，以成為全球頂尖電動商用車智慧移動解決方案提供者目標邁進。

群益 綠能 交通部

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