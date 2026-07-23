美系大行調降台達電及國巨目標價 預估零組件成本上升影響毛利率表現

美系大行調降台達電（2308）及國巨*（2327）目標價。

美系大行認為，第2-3季會受到零組件成本上升影響毛利率表現。不過，AI 帶來的產品內容價值提升及產品組合改善，將有助於2027年恢復毛利率。800V 的導入時程可能較為漸進式，HVDC預估於2026年下半年如期放量。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）35.9/57.2/90.3元，以明年40xPE評價，同步降目標。

美系大行微幅下調國巨*2026-2028年EPS至20.1/34.2/46.8元。以2028年31xPE評價，同步降目標。展望第3季，券商預期營收季增8%，毛利率增至40.3%，營業利益率增至28.9%。反映下半年直接客戶平均售價可望上漲約30–40%。

重申AI需求排擠中／低階供給，且鉭質電容報價持續看漲，稼動率持續提升中。券商認為，下周法說會除聚焦漲價策略外，也要討論與上一波循環的異同，以及對明年中低階 MLCC 產能吃緊的看法。