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易發斥資6億元建廠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

易發（6425）昨（22）日代子公司東野精機公告，董事會通過擬斥資6億元將自地委建興建廠房案。展望2026年，易發聚焦先進封裝、矽光子與智能物流等三大板塊，因應營運成長需求，提前做好擴產準備。

易發上半年合併營收8.74億元，年增36.7%。展望2026年，易發董事長羅文進表示，經營團隊將繼續堅持「高階製程設備自主化」與「多元產業智能化」雙軌並進，透過強化系統整機代工，致力將研發成果轉化為實質的規模化營收，以打造更強韌的獲利結構。

針對半導體與光電產業製程設備，羅文進強調，將聚焦先進封裝、矽光子與智能物流三大板塊，透過四大戰略布局推升營收動能。

首先，於面板級扇出型封裝（FOPLP）檢測設備搶占先機，針對FOPLP玻璃基板缺陷，打造智慧化 AOI方案。透過創新多角度／多光源取像技術與GPU+AI演算法，檢測速度躍升6.6倍。

其次，加速D2WBonding 商品化，預計於第3季完成D2W Bonding第一代樣機組裝調試，第4季進入客戶端驗證。憑藉高精度、高穩定性的熱壓接合解決方案，積極切入COS與COP等新興封裝業務版圖。

再者，建立矽光子規模化壁壘，延續與客戶合作成功經驗，開發第二代「量產型」光偶合設備，以及晉升Turnkey系統務商，讓易發從單機設備供應商全面升級為「上下游系統整合服務商」，提供一站式解決方案以深化客戶黏著度。

營收 研發

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