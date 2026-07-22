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愛爾達世足轉播大豐收

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達-創（8487）昨（22）日宣布，2026世足賽轉播大豐收，總收視率及ELTA.tv付費訂閱戶數成長幅度都超過八成，收視、訂閱、社群全面創新高。

愛爾達今年連續四屆取得世足賽台灣轉播總代理，從台灣時間6月12日凌晨開踢，到7月20日由西班牙拿下冠軍，全台民眾收看賽事踴躍，相關熱潮推升愛爾達收視、授權及廣告收入同步成長。

愛爾達營收6月營收在世足賽效應帶動下、達2.92億元，創今年以來新高，歷年第三高，月增221%，年增175.8%，市場預期7月可望持續增溫。

法人看好，今年三大國際賽事輪番登場，從3月WBC世棒賽，6、7月的世足賽，9月則有愛知名古屋亞運將登場，可望推升愛爾達大賺一個股本，每股純益上看10元。

愛爾達統計，MOD平台方面，本屆世足賽總收視率較上屆大幅成長超過80%，克服跨時區轉播挑戰，多場經典對決與爆冷賽事也成功帶動觀眾持續關注，顯示台灣足球收視市場已逐漸從單一大型賽會，邁向更穩定、長期的觀賽習慣。

OTT平台方面，愛爾達指出．ELTA.tv在本屆賽事期間，ELTA.tv付費訂閱戶數較上屆成長超過80%，再度刷新平台紀錄，首次推出「尊榮版加長無廣告」成為最受歡迎的新服務之一，點閱次數更勝一般轉播版本。

除電視與OTT收視外，愛爾達社群平台同樣創下歷年最佳紀錄。截至賽事結束，本屆世足賽相關內容於臉書、Instagram及YouTube等平台總觀看次數突破8億人次。

世足賽 西班牙

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