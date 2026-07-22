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友訊攻機器人 兩大優勢

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

友訊（2332）深耕全球品牌與通路長達40年，是友訊直接打入SpaceX供應鏈關鍵。

友訊執行長暨友訊機器人董事長張家瑞表示，手握寶藏，成為友訊透過消費性市場品牌經營經驗，搶占陪伴機器人商機的最大優勢。

友訊近期宣布接打入SpaceX低軌衛星網路服務星鏈計畫（Starlink）供應鏈，提供星鏈計畫地面站中數據交換節點專用的網路交換機，首批訂單2萬台，9月開始出貨，成主要供應商之一，且未來隨星鏈擴大地面站布局，可望持續承接新訂單。

談到打入SpaceX關鍵，張家瑞表示，除了技術到位，考量到航太級通訊對於資訊安全與地緣政治風險的極致要求，堅持「台灣製造」，並符合採購法規中最高規格的NDAA（國防授權法案）及TAA（貿易協定法案）。

張家瑞強調，友訊40年來在全球打造的品牌及銷售通路，是最大的寶藏，這個寶藏也將持續發揚光大，並延續到友訊跨入機器人以及未來光纖產業鏈的關鍵。

張家瑞分享，拿一個機器人名片去拜訪客戶，可能連敲門都敲不進去，但擁有友訊D-Link品牌知名度，加上電信、企業、消費通路等資源，成為友訊跨足機器人市場最大優勢。

友訊 機器人

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