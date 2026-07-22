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技嘉金雞！技宸營收預期優於去年 27日登興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

技嘉集團積極孵育小金雞，旗下工業電腦廠技宸（7939）董事長李宜泰昨（22）日表示，今年主要業務都會成長，目前訂單能見度已達去年營收水準，對營運深具信心，預料將優於去年。

技宸為技嘉集團旗下工業電腦品牌，長期深耕工業主機板、嵌入式系統、邊緣AI（Edge AI）運算平台和解決方案，廣泛應用於智慧零售、製造及醫療等領域。

技宸將於下周一（27日）登錄興櫃，昨天舉行興櫃前法說會。技嘉董事長葉培城指出，希望技宸登錄興櫃只是一個開端，未來技嘉集團會繼續努力，培養子公司、孫公司茁壯，進而IPO。

技宸2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收18.62億元，稅後純益1.58億元，每股純益9.69元，近五年年複合成長率為23.4%，展現強勁營運成長力道。

展望後市，技宸預期，今年餐飲零售、通用型產品及工業自動化等領域業績都會成長。

李宜泰指出，過去幾年技宸年複合成長率達23.4%，相信未來三至五年應該也是維持相當動能，隨著導入AI導入效益，成長速度可能會更快。

李宜泰透露，技宸目前訂單能見度已達去年全年營收水準，因此，他對今年業績成長深具信心，相信整體營運可以超過去年。

李宜泰並提到，如同AI伺服器市場需求瞬間爆發，相信未來實體AI或是邊緣AI真正落地時，市場需求成長也會非常迅速。

談到記憶體及CPU等關鍵零組件缺貨漲價影響，技宸總經理莊再華指出，技宸已提前備完今年用料。

營收 技嘉

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