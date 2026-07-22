聽新聞
0:00 / 0:00

華通現增 86億銀彈到位

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB大廠暨高密度連接板（HDI）低軌衛星供應商華通（2313）昨（22）日公告，先前發行現金增資4.2萬張新股，總款項逾86億元已收足。法人看好，伴隨銀彈上膛，助益華通擴產與研發更順遂，營運添底氣。

華通日前現金增資發行新股4.2萬張，每股發行價格205元，總計募集86.1億元。華通本次募資有個小插曲，受日前台股大幅回檔影響，華通普通股股價一度跌破現增價205元價位，引發關注，惟近日華通股價隨大盤強彈，重新站回現增價格之上，昨收208元、跌2元。

華通下半年步入傳統旺季，因應客戶在AI、衛星等產品迫切需求，近期陸續擴充土地廠房、購置生產設備，以期在短期內開出新產能，同時籌畫新廠區來配合明、後年光學傳輸、太空資料中心相關開發與量產。

華通日前表示，市場欠缺mSAP類載板PCB產能，該公司已獲得其中最關鍵的雷射鑽孔機優先採購權，並在需求火熱的800G與1.6T光模組訂單爭取方面已取得先機，同時積極爭取未來AI及高速光通領域相關新產品認證機會，將擅長的mSAP製造優勢發揮到極限。

華通日前公布6月營收69.15億元，是歷年最旺的6月；上半年營收395.4億元，為同期新高，年增13.2%。公司表示，隨著低軌衛星、消費性電子產品用板出貨穩健、AI產品線接單規模以及單價增長，第2季整體營運淡季不淡。

業界認為，華通深耕消費性電子、衛星產業產品，領先同業，今年起已看到在AI相關領域產品急起直追，預期將逐季調整產品結構。

法人看好，隨著本次現增募集逾86億元銀彈到位，有助華通後續擴產與研發更順遂，並藉著出色的研發以及生產製造經驗，讓公司於下半年脫胎換骨，隨著衛星升級換代、AI相關光模組火熱的市場需求，繳出亮眼的成績單。

華通 普通股 增資

延伸閱讀

CCL四雄紅火 獲利看增

攸泰看好2026年下半年營運

PCB 廠投資熱潮助攻 相關設備廠迎收割期

立碁攻漲停 1.6T矽光子模組第4季挹注營收、法人看好營運將迎收成期

相關新聞

鴻海目標價 喊到320元

瑞銀證券報告指出，鴻海第2季營收優於預期，受惠於廣泛的成長動能，加上AI需求保持強勁，預期伺服器成長動能將持續。瑞銀將鴻海目標價由310元上調至320元，維持「買進」評等。

友訊搶進AI機器人！與上緯合作四足機型 拚年底出貨

網通品牌大廠友訊（2332）搭上AI機器人商機，昨（22）日宣布成立友訊機器人公司，預期與上緯合作四足機器人年底可望出貨，自研的陪伴機器人產品接棒於明年第2季登場。

光通訊、CPO概念 資金捧

受輝達最新布局消息激勵，台灣光通訊與共同封裝光學（CPO）族群昨（22）日展現強勁吸金效應，盤中多檔個股如波若威（3163）、聯亞、光聖等強勢走揚，成為市場資金追捧焦點。

中鋼2026年上半年轉虧為盈

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高；累計上半年稅前盈餘23.3億元，與去年同期稅前虧損15.6億元相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元，顯示鋼鐵事業在銷量回升及單位毛利改善下，逐步走出前期低谷。

一詮無擔保可轉債 上櫃

中國信託證券主辦一詮精密工業股份有限公司（2486）第七次無擔保可轉換公司債，簡稱「一詮七」（24867），今（23）日於櫃買中心掛牌交易。

群益金鼎證券 楊杰斌接總座

群益金鼎證券（6005）昨（22）日召開董事會，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理，原總經理李文柱退休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。