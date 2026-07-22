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惠特光通訊出貨拚倍增

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
惠特總經理徐秋田。聯合報系資料照
惠特總經理徐秋田。聯合報系資料照

惠特（6706）受惠於國際網通晶片大廠限料緩解，陸系光模組業者訂單回流並通過認證，近期量產爬升，加上美系雷射晶片業者洽談代工與設備出貨有斬獲，下半年光通訊產品出貨有望倍增，助益業績衝鋒。

據悉，惠特上半年因國際網通晶片大廠受限上游銦化磷（InP）基板供應不足，出貨進度落後，近期隨著基板缺貨狀況改善，相關訂單已出現顯著回溫，下半年出貨呈現倍數成長，明年出貨可望在今年基礎上再翻倍，成長動能可期。

供應鏈進展方面，法人透露，陸系延宕已久的業者訂單已正式通過認證並獲得認可，惠特目前已備妥每月600片產能，自6月起開始產能爬升，預計年底前出貨量提升至每月1,000片，成為營運回升關鍵動能。

除了網通與陸系客戶外，美系兩大雷射晶片業者近期也積極洽談代工業務，預期將成明年主要成長來源。

惠特並在設備銷售與半導體代工均有所斬獲，耦光設備已出貨美系光模塊大廠，並接獲台系濕蝕刻設備大廠訂單，多點開花。

惠特指出，核心的半導體與先進封裝布局深耕共同封裝光學（CPO）領域，自主研發的矽光子元件貼合機與高精度探針測試機已獲得美系與國內大廠驗證，並隨著CPO進入商轉量產階段，成推動轉型核心引擎。

惠特在化合物半導體與光電設備領域持續深化布局，公司表示，目前已針對分散式回饋雷射（DFB）與邊射型雷射（EEL）等關鍵元件提供自動化測試方案，並因應電動車與低軌衛星需求，開發高電壓、高電流與高功率三合一測試平台，結合影像AI缺陷檢測，進一步擴大市場占有率。

惠特因處於轉型階段，上半年營收3.37億元，年減49.6%。法人預估，隨著自研設備效益顯現與測試代工業務擴大，惠特營運可望漸入佳境。

晶片 惠特 供應鏈

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