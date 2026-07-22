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中華電攜日商 衝新應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（22）日宣布與日本富士通及其集團旗下1Finity簽署合作備忘錄（MOU），共同推動全光網路（APN）技術在台灣的應用，打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施，未來搶進AI資料中心間互連、跨雲傳輸，半導體與智慧製造等市場。

中華電信表示，此次合作先聚焦海纜、分散式資料中心互連，以及網路控制安全，未來隨技術與商業模式逐步成熟，可望拓展至AI資料中心與算力中心互連、雲端及跨雲資料傳輸、半導體與智慧製造、金融及高可靠度企業網路、數位醫療與智慧城市、異地備援及災難復原、沉浸式影音及跨國即時互動、跨國企業之高品質專網服務。

近年中華電信積極投入全光網路，2024年就攜手富士通在台灣進行APN驗證與技術研究；也與NTT合作完成全球首例台日國際IOWN全光網路開通。

中華電信指出，攜手富士通及1Finity合作，將運用中華電信海纜系統以進行全光網路相關技術驗證，並驗證以全光網路實現分散式資料中心的可行性，更將共同探索量子技術的新合作機會，包括評估應用於分散式資料中心網路控制安全的可行性。中華電信強調，將以支援AI資料中心互連及次世代數位基礎設施為主要方向。

富士通 中華電 日本

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