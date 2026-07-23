一詮無擔保可轉債 上櫃

中國信託證券主辦一詮精密工業股份有限公司（2486）第七次無擔保可轉換公司債，簡稱「一詮七」（24867），今（23）日於櫃買中心掛牌交易。

本次「一詮七」可轉債發行總額為新台幣20億元，發行期間為三年，發行價格為每張新台幣100.3元，轉換價格訂新台幣256元，轉換溢價率為104.28%，本次發行可轉債主要目的在於償還銀行借款及充實營運資金。

一詮為全球領先的散熱元件製造商，長期深耕高階均熱片領域，與全球半導體封裝及AI晶片龍頭企業建立密切合作關係。近年受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝等散熱需求強勁，公司營運持續成長，截至今年6月底累計營收達36.8億元，年增率24.86%。

隨著AI伺服器晶片功耗提升，高階散熱解決方案供不應求，法人預估高階均熱片將在今年迎來爆發性成長，出貨量與滲透率亦將顯著提升，有助推升廠商營收與獲利表現。調研機構也估計，半導體散熱市場在2025至2033年之間以複合年成長率8.43%攀升，商機龐大。

未來AI技術廣泛運用，相關產品應用將不再侷限於單一領域，車用電子、通訊、醫療及工業自動化等，都將成為推動散熱產業往後十年成長的主要動能。本次一詮可轉債發行獲投資人熱烈迴響，亦顯示市場對公司長期成長潛力與散熱技術實力充滿信心。

中國信託證券為企業提供專業資本市場服務，近年在可轉債主辦承銷領域表現深獲肯定。未來將持續協助優質企業運用多元籌資工具，提升財務彈性、強化成長動能。