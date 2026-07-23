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中鋼2026年上半年轉虧為盈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高。中鋼／提供
中鋼公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高。中鋼／提供

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高；累計上半年稅前盈餘23.3億元，與去年同期稅前虧損15.6億元相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元，顯示鋼鐵事業在銷量回升及單位毛利改善下，逐步走出前期低谷。

中鋼表示，6月鋼品銷售單位毛利優於5月，但銷量減少，營業利益與上月差異不大；另一方面，股利收入增加，推升業外收益，帶動單月稅前獲利逆勢成長。

銷量方面，中鋼6月鋼品銷售量53萬公噸，累計上半年銷售量374萬公噸。公司指出，上半年稅前損益較去年同期大幅改善，主因鋼鐵業銷售數量增加，帶動營業利益回升；不過，外幣兌換利益較去年同期減少，對業外損益形成部分抵銷。

觀察累計數字，中鋼今年上半年營收較去年同期減少2.64億元，差異不到1%，但營業利益較去年同期改善42.9億元，稅前損益改善39億元，顯示中鋼本期營運好轉並非來自營收規模大幅擴張，而是銷量、產品組合、成本控制與單位利差共同改善，使獲利表現優於去年。

國際市場方面，中鋼認為，當前全球鋼市明顯分化。中東戰事再起波瀾，國際油價後勢仍有走升可能，美國通膨風險增溫，歐洲採取升息因應物價壓力；中國大陸持續承受房地產低迷影響，台灣經濟呈現高科技供應鏈暢旺、傳統產業承壓的K型發展。

鋼價方面，美國受關稅政策與內需支撐，當地熱軋行情仍處高檔；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮有利區域鋼價；亞洲市場進入傳統淡季，終端需求偏弱、買盤觀望氣氛升高。因此，中鋼下半年雖可望受惠歐美價格相對堅挺，但亞洲市場競爭與淡季需求仍是主要挑戰。

中鋼 營收

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