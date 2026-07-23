光通訊、CPO概念 資金捧

受輝達最新布局消息激勵，台灣光通訊與共同封裝光學（CPO）族群昨（22）日展現強勁吸金效應，盤中多檔個股如波若威（3163）、聯亞、光聖等強勢走揚，成為市場資金追捧焦點。

市場傳出，輝達為解決巨量資料傳輸瓶頸並打造自主高速網路，有意跨足收購美國長途「暗光纖」資源。台新投顧總經理黃文清等指出，暗光纖布建潮將直接帶動龐大的光模組、光被動元件與高速傳輸設備需求，為光通訊產業注入強心針，亦讓市場對矽光子及CPO技術商業化落地時程大為看好。

受此利多振奮，昨日多檔代表性個股表現極為耀眼。其中，光聖大漲125元，奔漲停板收在1,385元；波若威同樣強勢攻上漲停，收在730元；上游磊晶龍頭聯亞跟著亮紅燈，大漲150元至1,665元。

此外，光纖陣列廠上詮大漲8.2％收566元；光模組大廠華星光上漲6.1％，收在379元，整體族群呈強勢上攻。

展望產業後市，法人分析，AI伺服器集群算力呈幾何級數成長，傳統銅線傳輸已面臨物理極限與高散熱挑戰，促使「光進銅退」成為不可逆趨勢；波若威與光聖等具備高密度光連接與被動元件技術能力的廠商，將率先受惠暗光纖營運商與雲端服務商（CSP）擴建潮。

在關鍵上游與技術鏈方面，聯亞作為磷化銦（InP）雷射磊晶核心供應商，隨矽光子外部光源（ELS）需求大增，長線營運成長動能充沛；上詮與華星光積極串聯CPO生態系，於高速光模組及光學連接介面領域占據優勢地位，中長期展望同受期待。

法人分析，輝達布局暗光纖不僅拉高網通架構戰略高度，更奠定CPO成為未來算力基礎建設核心地位。隨大廠持續投入資源，概念股後市業績與評價仍具備相當大的上修空間。