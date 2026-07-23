友訊搶進AI機器人！與上緯合作四足機型 拚年底出貨

網通品牌大廠友訊（2332）搭上AI機器人商機，昨（22）日宣布成立友訊機器人公司，預期與上緯合作四足機器人年底可望出貨，自研的陪伴機器人產品接棒於明年第2季登場。

友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司目前資本額約3,000萬元，明年將增資至1億元，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系。

友訊機器人布局採取雙軌並進策略，張家瑞表示，攜手策略夥伴上緯，友勁台南廠負責ODM製造，擁有非紅供應鏈優勢，第3季起推出四足機器人、小型四足機器人、機器狗、人形機器人與巡檢機器人，年底前機器狗可望開始出貨，明年第1季推出安全照護機器人，明年第2季推出友訊自研陪伴機器人。

AI資安業者奧義賽博昨日也宣布攜手友訊簽署全球戰略合作協議，結合雙方網通設備與AI資安治理領域的技術能量，共同開拓機器人、無人機、智慧載具、雲端平台等新興應用市場的商機。

張家瑞表示，友訊研發的陪伴機器人，希望可以進入千家萬戶，以友訊深厚的消費者市場經驗，目標搶攻10萬台起跳的市場，第一代鎖定30歲上下的單身男女，第二代陪伴機器人希望鎖定年長者，更注重隱私、跌倒偵測等功能。

根據國際機器人聯盟（IFR）發布的《World Robotics 2025–Service Robots》報告，2024年全球專業服務型機器人銷售量近20萬台，照護與醫療機器人成長尤為強勁，反映勞動力短缺與企業導入機器人即服務（RaaS）的趨勢正在成形中。

另一方面，世界衛生組織（WHO）亦預估，至2050年全球60歲以上人口將增至約21億，龐大的結構變遷將帶動居家輔助、意外偵測與情緒支持等強勁需求，使服務型機器人成為照護與銀髮經濟的重要解方。

張家瑞認為，機器人是未來趨勢，陪伴以及安全照護更是市場需求所趨，機器人的市場價值，已不再強調硬體外型或單一功能，而是能否提供可持續升級應用的體驗。

友訊昨日股價收在23.9元，上漲1.6元。