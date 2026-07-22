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瑞銀：鴻海第2季營收優於預期、成長動能將持續 目標價上調至320元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
鴻海8月12日將舉行法說，瑞銀表示，鴻海公布的展望可望優於預期。 路透
鴻海8月12日將舉行法說，瑞銀表示，鴻海公布的展望可望優於預期。 路透

瑞銀證券釋出報告指出，鴻海（2317）第2季營收優於預期，受惠於廣泛的成長動能，加上AI需求保持強勁，預期伺服器成長動能將持續。瑞銀將鴻海目標價由310元上調至320元，維持「買進」評等。

鴻海8月12日將舉行法說，瑞銀表示，鴻海公布的展望可望優於預期，反映伺服器、運算與零組件的營收成長強勁。鴻海第2季營收季增19%，高於瑞銀預估的11%、市場共識預估的13%。

瑞銀預估，鴻海第2季毛利率為6.1%；營業利益率為3.4%，高於市場預估的3.3%，主要是因為高毛利的雲端與網通業務占比提升到總營收的50%以上，高於智慧手機不到30%的比重。

瑞銀預期，鴻海營收將持續擴張，主要受惠於AI與智慧型手機新品推出。瑞銀認為，鴻海第3季營收可望維持強勁動能，瑞銀將預估營收季增率從4%上調至11%，高於市場共識的6%。

瑞銀將鴻海2026年預估營收成長率從29%上調到34%，2027年預估營收成長率從23%上修到28%，主要來自於四大成長動能，包括LPU機櫃、Vera Rubin、特殊應用IC（ASIC）伺服器、一般伺服器。

瑞銀預估，鴻海2026年及2027年毛利率都可望維持在6.1%，與2025年一樣；2026年營業利益率為3.4%，2027年為3.3%，優於2025年的3.2%水準。鴻海的利潤率穩健，因此強勁的營收動能可轉化為獲利成長。

瑞銀將鴻海2026年的每股稅後純益（EPS）從原先的17.3元上調到18元，2027年的預估EPS從21元上調至22元，以2027年預估EPS計算，給予15倍的本益比，並將目標價從310元上調至320元。

瑞銀 鴻海 營收

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