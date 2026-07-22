豐祥-KY（5288）受惠休閒車市場回溫、越南電動二輪需求成長，以及伺服器相關電子產品布局逐步發酵，三大動能支撐下，營運可望逐步走強。

豐祥6月合併營收8.57億元，月增5%、年增72%，主要受惠美國Honda新訂單開始放量，以及越南電動機車客戶因產能不足釋出的外包訂單帶動，營運動能明顯升溫。

以主要產品來看，休閒車仍是豐祥近期成長重點。其中，北美Honda ATV零件新訂單已開始量產出貨，接單規劃至2028年皆有新專案持續挹注；Harley（哈雷）訂單也自今年第1季開始出貨，目前仍有新項目持續開發，將帶動後續營運表現。

機車產品方面，豐祥受惠越南電動二輪市場發展趨勢，傳統燃油機車需求轉弱的影響可望獲得部分抵銷。隨著越南河內與胡志明市推動燃油二輪車轉型，加速電動二輪車市場發展，公司因既有電動二輪布局，加上客戶VinFast產能吃緊釋出外包訂單，有助帶動機車產品回升。

除車用產品外，豐祥也積極切入電子相關應用，並於越南成立子公司，集中生產電子產品訂單。