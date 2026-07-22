聽新聞
0:00 / 0:00
大武山2026年拚績增雙位數
大武山（6952）今年下半年營運隨福記食品兩座加工廠稼動率提升、彰化大型洗選廠投產，以及屏東蛋場一期災後復工，產能逐步恢復並擴大，法人看好，受惠加工食品布局深化，今年營收可望維持雙位數成長。
大武山表示，併購福記食品後跨足蛋品加工領域，隨高雄路竹及湖內兩座加工廠同步運作，並持續提升稼動率，自有品牌產品布局逐漸發酵，將帶動加工蛋品出貨成長，成為下半年營運重要動能。
此外，因應政府推動生鮮雞蛋全面洗選政策，大武山位於彰化芳苑的武勢洗選場預計今年第3季投入運作，日洗選量可達100萬顆以上，將擴大洗選蛋供應能力，強化市場布局。
在生產端方面，屏東蛋場一期去年3月因火災造成三棟雞舍受損，影響約18萬隻蛋雞飼養量，預計今年下半年完成復建並陸續恢復產能。法人指出，隨災損產能回歸，將提升生鮮雞蛋供應穩定度，若以產地售價每顆35元估算，新增產能潛在產值可達18億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。