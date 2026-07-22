聽新聞
0:00 / 0:00

大武山2026年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大武山（6952）今年下半年營運隨福記食品兩座加工廠稼動率提升、彰化大型洗選廠投產，以及屏東蛋場一期災後復工，產能逐步恢復並擴大，法人看好，受惠加工食品布局深化，今年營收可望維持雙位數成長。

大武山表示，併購福記食品後跨足蛋品加工領域，隨高雄路竹及湖內兩座加工廠同步運作，並持續提升稼動率，自有品牌產品布局逐漸發酵，將帶動加工蛋品出貨成長，成為下半年營運重要動能。

此外，因應政府推動生鮮雞蛋全面洗選政策，大武山位於彰化芳苑的武勢洗選場預計今年第3季投入運作，日洗選量可達100萬顆以上，將擴大洗選蛋供應能力，強化市場布局。

在生產端方面，屏東蛋場一期去年3月因火災造成三棟雞舍受損，影響約18萬隻蛋雞飼養量，預計今年下半年完成復建並陸續恢復產能。法人指出，隨災損產能回歸，將提升生鮮雞蛋供應穩定度，若以產地售價每顆35元估算，新增產能潛在產值可達18億元。

屏東 雞蛋

延伸閱讀

金益鼎2026年拚績增兩成

百和接單看增 動能升溫

攸泰看好2026年下半年營運

岳豐線材出貨 2027年放量

相關新聞

鴻海目標價 喊到320元

瑞銀證券報告指出，鴻海第2季營收優於預期，受惠於廣泛的成長動能，加上AI需求保持強勁，預期伺服器成長動能將持續。瑞銀將鴻海目標價由310元上調至320元，維持「買進」評等。

友訊搶進AI機器人！與上緯合作四足機型 拚年底出貨

網通品牌大廠友訊（2332）搭上AI機器人商機，昨（22）日宣布成立友訊機器人公司，預期與上緯合作四足機器人年底可望出貨，自研的陪伴機器人產品接棒於明年第2季登場。

光通訊、CPO概念 資金捧

受輝達最新布局消息激勵，台灣光通訊與共同封裝光學（CPO）族群昨（22）日展現強勁吸金效應，盤中多檔個股如波若威（3163）、聯亞、光聖等強勢走揚，成為市場資金追捧焦點。

中鋼2026年上半年轉虧為盈

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高；累計上半年稅前盈餘23.3億元，與去年同期稅前虧損15.6億元相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元，顯示鋼鐵事業在銷量回升及單位毛利改善下，逐步走出前期低谷。

一詮無擔保可轉債 上櫃

中國信託證券主辦一詮精密工業股份有限公司（2486）第七次無擔保可轉換公司債，簡稱「一詮七」（24867），今（23）日於櫃買中心掛牌交易。

群益金鼎證券 楊杰斌接總座

群益金鼎證券（6005）昨（22）日召開董事會，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理，原總經理李文柱退休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。