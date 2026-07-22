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世界健身進軍泰國市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（22）日召開股東臨時會，董事長柯約翰宣布，世界健身泰國總部暨首家分店，將在第4季開出，正式進軍泰國連鎖健身房市場，預計明年泰國分店數將達到五店，未來朝100店目標邁進。

世界健身股東臨時會昨天通過2025年第4季資本公積配發現金股利追認案、2026年第1季資本公積配發現金股利案，以及公司組織備忘錄與章程案。

柯約翰指出，目前股市熱錢往AI、半導體產業靠攏，不過隨著股市震盪與景氣循環，資金有開始往傳產與運動健身產業回流的跡象，他強調，世界健身在海內外持續拓店，帶動會員數穩健長，營收也續創新高，他對公司的營運展望有信心。

世界健身6月合併營收9.84億元、年增8.8%，創單月營收歷史次高；累計上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，續創歷年同期新高。柯約翰表示，包括會員收入、教練收入的顯著提升，是公司今年成長的雙引擎。

在營運擴展方面，世界健身將於本季在台灣新增5家分點，包括7月陸續開幕的台南中華東、苗栗中正、內湖星雲；以及預計9月開幕的台北士林、矽科店；並同步啟動5個預售計畫，其中包括進軍泰國市場的首家據點，預計第4季開出。

同時，公司將持續創新並引領市場，導入皮拉提斯（Reformer Pilates）課程、HYROX訓練設施，以及結合體適能檢測與醫學檢查的數位長壽平台。上述舉措預期將帶動同店營收成長及新據點擴張，為公司下半年的營運成長帶來嶄新的動能。

世界健身稍早宣布，與全球健身賽事領導品牌HYROX簽署為期三年的策略合作夥伴關係，初期將直接涵蓋World Gym台灣超過140家分店，並預計今年底同步拓展至泰國市場。

泰國 世界健身 股利

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