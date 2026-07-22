星宇拓展航空貨運版圖

星宇航空（2646）昨（22）日表示，在全球航空貨運需求持續受到AI伺服器、半導體及高科技產品帶動下，星宇航空已先透過客機航網與腹艙運能調度，推升貨運業績快速成長，也為2028年A350F貨機正式交機、跨足全貨機市場提前暖身。

星宇雖然目前尚未擁有貨機機隊，仍憑藉客機腹艙貨運表現，在全球航空貨運市場嶄露頭角。由《Air Cargo Week》主辦的「2026世界航空貨運大獎」，星宇拿下「亞洲年度最佳貨運航空公司」大獎，展現客機腹艙貨運營運實力，也為2028年A350F貨機正式交機、跨足全貨機市場提前暖身。

星宇航空執行長翟健華表示，獲得「亞洲年度最佳貨運航空公司」是公司成立以來的重要里程碑，更代表貨運安全、服務品質及營運能力獲得國際業界與全球貨主肯定。未來將持續精進貨運技術與安全流程，打造更完善、穩健的運輸服務，迎接貨機時代來臨。

世界航空貨運大獎由全球航空貨運權威媒體《Air Cargo Week》主辦，被視為航空貨運界最具指標性的國際獎項，採專家評審與業界實名投票雙軌評選。星宇航空在開航僅六年、且尚未擁有貨機機隊的情況下，即奪得亞洲年度最佳貨運航空公司殊榮，更凸顯其腹艙貨運競爭力。

星宇指出，近年透過靈活的全球航網布局及精準艙位管理，貨運運量年增52%，貨運營收同步成長53%；公司預計2028年迎接首架Airbus A350F貨機加入機隊，未來將進一步擴大全球貨運版圖，強化高科技、半導體及精密貨物運輸能力。