虎航加速布局低碳機隊

台灣虎航（6757）加速低碳機隊布局，21日在英國法恩堡航空展與國際航空發動機公司（IAE）簽署合作備忘錄，將就第三代A321neo機隊發動機維護及備份發動機採購深化合作；針對營運，台灣虎航董事長黃世惠表示，下半年營運要力拚新高。

針對上述合作，虎航指出，將藉由提升機隊維修效率、降低營運成本及導入節能技術，為未來航網擴張及低碳營運提前布局。

IAE為知名跨國發動機合資公司，主要股東為RTX旗下普惠公司（Pratt & Whitney）。此次合作也代表雙方自台灣虎航2014年開航以來的合作關係再度升級，將持續以A321neo機隊為核心，強化後勤維修及供應鏈支援。

普惠商用引擎總裁Rick Deurloo表示，這份合作備忘錄象徵台灣虎航對普惠的信任，未來將持續協助台灣虎航拓展亞太航網，並透過業界領先的燃油效率，協助實現低碳營運目標。

黃世惠表示，普惠一直是公司最重要的策略夥伴，2028年起引進A321neo新世代機隊後，將持續採用普惠發動機，除考量機隊一致性與維修綜效外，也可有效降低每座位營運成本，兼顧航網擴張、永續發展及股東價值。

她指出，A321neo具備更長航程與更佳燃油效率，可支援東北亞及東南亞主要航點，不僅有助加密既有航線，也將拓展更多新航點，提升台灣虎航整體航網競爭力，並朝打造台灣重要區域轉運樞紐目標邁進。

在營運方面，黃世惠表示，今年上半年在高載客率、高票價支撐下，航班數年增14%，平均載客率維持九成以上，累計營收達103.2億元、年增22%，續創同期新高。她指出，只要國際油價回穩，看好下半年營收及獲利將持續成長，力拚再創歷史新高紀錄。