漢翔續約航太系統大廠

漢翔（2634）近日參展英國法茵堡航空展，昨（22）日宣布與美國航太系統大廠Moog完成續約，將漢翔美國子公司取得的Moog產品對台獨家經銷權一舉延長至2031年，進一步深化雙方合作關係，也為漢翔未來營運增添穩定動能。

雙方於航展期間舉行換約儀式，由漢翔與Moog軍事全球後勤支援事業群代表共同完成簽署，象徵雙方夥伴關係邁入新階段。

漢翔表示，旗下美國子公司自2024年取得Moog產品對台獨家經銷權以來，憑藉完善的在地服務與供應鏈整合能力，繳出亮眼成績，獲得Moog高度肯定，因此促成本次提前展延合作至2031年，未來可望持續挹注公司營運表現。

Moog生產的軍用系統件廣泛應用於國軍各型主力機隊，包括勇鷹高教機、IDF經國號戰機，以及F-16戰機、S-70C反潛直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64阿帕契攻擊直升機與CH-47契努克運輸直升機等。

漢翔表示，美國子公司將持續統籌對台銷售及售後服務，並結合Moog原廠提供的技術支援、產品檢測及工程訓練等資源；同時，憑藉漢翔在系統整合、大量生產及美國據點布局等優勢，雙方將在既有合作基礎上，進一步探索更多合作機會。