和大2026年營收看增10%

和大（1536）昨（22）日法說會，釋出今年營運正向訊號。和大董事長沈千慈表示，受惠汽車零組件需求回溫，今年本業營運將優於去年，下半年表現也將優於上半年，在訂單需求穩定、人力補足下，全年營收有機會成長5%至10%。

此外，公司布局多年的機器人、無人機、電輔車及半導體設備等新事業，也已陸續進入客戶驗證階段，可望自明年起逐步挹注新營收來源，為營運增添第二成長曲線。

沈千慈表示，今年汽車零組件產業景氣較去年改善，和大接單維持穩定，目前最大的挑戰反而是缺工。公司規劃下半年再引進移工，若人力順利到位，可望支撐出貨動能，全年成長幅度預估落在5%至10%，下半年業績也將優於上半年。

市場關注和大近年獲利成長不如市場預期，沈千慈坦言，主因仍是全球電動車市場成長放緩，影響既有產品出貨。不過，公司持續將精密齒輪與傳動技術延伸至新應用領域，希望降低單一車用市場波動影響，打造新的成長動能。

其中，電輔車產品線已完成從齒輪、中置馬達、電控到外殼組裝的一條龍布局，未來將直接供應自行車品牌廠；機器人產品已完成開發並送交客戶驗證，預計今年第4季開始量產；無人機則將既有減速齒輪技術微型化，相關產品已取得訂單，預期最快明年開始挹注營收。

半導體設備則是另一項市場關注的新布局。和大旗下和大芯科技開發的CoWoS先進封裝檢測設備已完成升級，樣機預計9月於台北國際半導體展首度亮相，並同步送交工研院及國際大廠進行驗測。若客戶認證進展順利，最快明年第4季可望開始出貨，正式跨入AI半導體設備供應鏈。

法人認為，今年和大營運重點仍是汽車本業穩健復甦，支撐營收恢復成長；而機器人、無人機、電輔車及半導體設備等新事業陸續進入驗證、量產與出貨階段，將是2027年後營運成長的重要觀察指標，有助公司逐步擺脫對單一車用市場的依賴，提升整體成長動能。