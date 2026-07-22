聽新聞
0:00 / 0:00

大東電搶美國AI商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
大東電董事長林志明。聯合報系資料照
大東電董事長林志明。聯合報系資料照

大東電美國AI布局跨步。線纜股王大東電（1623）搶攻美國AI基礎建設、AI用線纜布局邁步，近期正式啟動美國市場布局，首站落腳亞利桑那州，瞄準當地半導體與AI資料中心聚落，相關產品將於本季通過認證後出貨。

大東電表示，目前相關產品正進行美國認證，預計本季取得認證後切入美國市場，目標年底前出貨，打造新成長引擎。

美國AI用電告急，相關基礎建設如火如荼展開。大東電表示，亞利桑那州近年吸引全球半導體大廠及AI供應鏈加速投資，已成為全球成長最快的半導體與AI產業聚落之一，因此該公司選擇在當地設立辦公室，希望更貼近北美核心客戶，掌握新一波建廠及資料中心建設需求。

大東電指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次強調AI與能源密不可分，並將AI帶動的能源革命形容為「新工業革命」。隨著AI運算能力快速提升，穩定且充足的供電已成為全球科技產業的重要競爭關鍵，也帶動各國持續擴大電網、資料中心及能源基礎建設投資，進一步推升高階電纜需求。

除AI商機外，大東電近年也積極布局新能源市場，持續投入儲能電纜、高壓直流（HVDC）輸電電纜及充電樁電纜等產品研發。大東電表示，去年已完成環保型海巴隆電纜及儲能相關產品開發，未來將持續擴充新能源產品線，搶攻全球能源轉型及電網升級帶來的龐大商機。

展望今年，大東電表示，目前在手訂單持續維持百億元以上水準，隨著認證完成、美國市場正式出貨，加上AI資料中心、半導體及綠能等三大業務同步發酵，對下半年營運維持審慎樂觀，預期全年營收可望達成雙位數成長。

大東電指出，美國據點現階段將以業務開發、技術服務及倉儲物流三大功能為核心，藉此提升服務效率及交貨速度，強化北美市場競爭力。

目前相關電纜產品正進行美國市場認證，未來也將視客戶需求及市場發展，評估進一步擴大在地化營運，甚至布局當地製造的可能性。

大東電表示，公司近年積極布局半導體供應鏈及AI資料中心市場，針對新世代晶圓廠、雲端資料中心及高速運算設備需求，持續開發高規格電纜產品，希望隨著全球AI基礎建設持續擴張，成為公司未來最重要的成長引擎之一。

美國 供應鏈 亞利桑那州

延伸閱讀

AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

聯合再生搶攻美AI電力商機 攜手中美晶蓋太陽能廠

黃仁勳不只賣晶片！輝達傳搶進「暗光纖」市場 矽光子7檔飆漲停

紐約州禁超大規模AI資料中心！網憂「AI發展瓶頸」轉向：不是晶片是電力

相關新聞

鴻海目標價 喊到320元

瑞銀證券報告指出，鴻海第2季營收優於預期，受惠於廣泛的成長動能，加上AI需求保持強勁，預期伺服器成長動能將持續。瑞銀將鴻海目標價由310元上調至320元，維持「買進」評等。

友訊搶進AI機器人！與上緯合作四足機型 拚年底出貨

網通品牌大廠友訊（2332）搭上AI機器人商機，昨（22）日宣布成立友訊機器人公司，預期與上緯合作四足機器人年底可望出貨，自研的陪伴機器人產品接棒於明年第2季登場。

光通訊、CPO概念 資金捧

受輝達最新布局消息激勵，台灣光通訊與共同封裝光學（CPO）族群昨（22）日展現強勁吸金效應，盤中多檔個股如波若威（3163）、聯亞、光聖等強勢走揚，成為市場資金追捧焦點。

中鋼2026年上半年轉虧為盈

中鋼（2002）公布6月稅前盈餘14.6億元，今年最高；累計上半年稅前盈餘23.3億元，與去年同期稅前虧損15.6億元相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元，顯示鋼鐵事業在銷量回升及單位毛利改善下，逐步走出前期低谷。

一詮無擔保可轉債 上櫃

中國信託證券主辦一詮精密工業股份有限公司（2486）第七次無擔保可轉換公司債，簡稱「一詮七」（24867），今（23）日於櫃買中心掛牌交易。

群益金鼎證券 楊杰斌接總座

群益金鼎證券（6005）昨（22）日召開董事會，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理，原總經理李文柱退休。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。