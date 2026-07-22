大東電搶美國AI商機

大東電美國AI布局跨步。線纜股王大東電（1623）搶攻美國AI基礎建設、AI用線纜布局邁步，近期正式啟動美國市場布局，首站落腳亞利桑那州，瞄準當地半導體與AI資料中心聚落，相關產品將於本季通過認證後出貨。

大東電表示，目前相關產品正進行美國認證，預計本季取得認證後切入美國市場，目標年底前出貨，打造新成長引擎。

美國AI用電告急，相關基礎建設如火如荼展開。大東電表示，亞利桑那州近年吸引全球半導體大廠及AI供應鏈加速投資，已成為全球成長最快的半導體與AI產業聚落之一，因此該公司選擇在當地設立辦公室，希望更貼近北美核心客戶，掌握新一波建廠及資料中心建設需求。

大東電指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次強調AI與能源密不可分，並將AI帶動的能源革命形容為「新工業革命」。隨著AI運算能力快速提升，穩定且充足的供電已成為全球科技產業的重要競爭關鍵，也帶動各國持續擴大電網、資料中心及能源基礎建設投資，進一步推升高階電纜需求。

除AI商機外，大東電近年也積極布局新能源市場，持續投入儲能電纜、高壓直流（HVDC）輸電電纜及充電樁電纜等產品研發。大東電表示，去年已完成環保型海巴隆電纜及儲能相關產品開發，未來將持續擴充新能源產品線，搶攻全球能源轉型及電網升級帶來的龐大商機。

展望今年，大東電表示，目前在手訂單持續維持百億元以上水準，隨著認證完成、美國市場正式出貨，加上AI資料中心、半導體及綠能等三大業務同步發酵，對下半年營運維持審慎樂觀，預期全年營收可望達成雙位數成長。

大東電指出，美國據點現階段將以業務開發、技術服務及倉儲物流三大功能為核心，藉此提升服務效率及交貨速度，強化北美市場競爭力。

目前相關電纜產品正進行美國市場認證，未來也將視客戶需求及市場發展，評估進一步擴大在地化營運，甚至布局當地製造的可能性。

大東電表示，公司近年積極布局半導體供應鏈及AI資料中心市場，針對新世代晶圓廠、雲端資料中心及高速運算設備需求，持續開發高規格電纜產品，希望隨著全球AI基礎建設持續擴張，成為公司未來最重要的成長引擎之一。