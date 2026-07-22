華德動能8/10創新板上市 競拍底價每股22元

華德動能預計8月10日登錄創新板上市，今天表示配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣5159張，競拍底價新台幣22元，最高投標張數694張，承銷價格不超過競拍底價1.3倍。

華德動能指出，最終承銷價格仍須視公司日後實際辦理競價拍賣承銷結果而定，競拍時間為7月24日至28日，7月30日開標；7月29日至31日辦理公開申購，8月4日抽籤。

華德動能積極布局電動巴士，今天透過新聞稿指出，已累計交付超過1000輛電動巴士，服務範圍橫跨全台12個縣市，智慧場站與充電排程布建達30處，年產能規劃從2025年的500輛，逐步擴充至1700輛。

華德動能表示，已自主開發雲端車隊管理平台、車用控制與能源管理系統，並導入高效直驅馬達、大容量磷酸鋰鐵電池搭配雙槍快充系統，在電池、電驅、電控三電系統已自主整合。

在主動安全布局，華德動能指出，電動巴士產品搭載自動輔助轉向等先進駕駛輔助系統（ADAS）。

在能源管理，華德動能指出，6年前開始提供營運業者導入智慧充電管理系統，可依班次與電網電價狀態動態調整充電時段。

在海外市場，華德動能指出，透過技術授權移轉與長期夥伴關係，切入日本及北美等地，並提供車隊管理、智慧充電、故障預測等軟體服務。

華德動能說明，外銷市場延伸至日本、越南，並與美國Optimal、日本住友商事集團、日本NExT-eSolutions及墨西哥車廠建立合作網絡。