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技嘉旗下IPC廠技宸「登大人」 27日登錄興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
技宸總經理莊再華。記者吳凱中／攝影
技宸總經理莊再華。記者吳凱中／攝影

技嘉（2376）旗下工業電腦（IPC）廠技宸（7939）將於7月27日正式登錄興櫃市場，22日舉行興櫃前法人說明會，技宸董事長李宜泰形容，技宸近年快速成長，隨著即將登入興櫃市場，象徵公司通過成人考驗。展望後市，李宜泰預估，以目前訂單能見度來看，已經達到去年全年營收水準，因此，對今年成長深具信心，相信今年營運可以超過去年。

技宸為技嘉集團旗下工業電腦品牌，長期深耕工業主機板、嵌入式系統、Edge AI運算平台和解決方案，廣泛應用於智慧零售、製造及醫療等領域。

技宸2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收達到18.62億元，稅後純益達1.58億元，每股盈餘為9.69元，近五年年複合成長率（CAGR）達 23.4%，展現強勁的營運成長力道。

展望後市，李宜泰指出，過去幾年技宸年複合成長率達23.4%，相信未來3-5年應該也是維持相當動能，而在AI導入下，甚至可能成長更快，而以目前訂單能見度來看，已經達到去年全年營收水準，因此，對今年營運成長深具信心，相信今年營運可以超過去年。

技宸自2017年12月成立以來，持續擴大產品線並厚植技術實力，目前產品已全面延伸至Edge AI領域，並支援NVIDIA Jetson AGX Orin、Inte Core Ultra、AMD Ryzen等AI運算平台，應用範圍涵蓋智慧倉儲、AGV／AMR物流機器人、AI影像辨識、自動化控制、零售終端與醫療設備等多元場景。

李宜泰表示，隨著AI應用加速由雲端走向邊緣端，工業電腦產業的競爭已由硬體規格，進一步延伸至AI運算效能、供應鏈韌性及產業應用整合實力。技宸具備深厚的研發量能，結合技嘉集團的供應鏈規模與全球服務體系，將持續以Edge AI為核心發展方向，深入拓展高成長垂直市場。

李宜泰指出，如同AI伺服器上，市場的需求是瞬間爆發。那未來的 Physical AI（物理AI）或是 Edge AI（邊緣 AI），若到時真正落地，相信需求成長也是非常迅速。

以技宸2025年銷售-垂直市場營收占比來看，餐旅領域達30%、POS為18%、通用型產品23%、工業自動化14%、BRIX / Mini-PC 6%、Gaming 5%、Signage 4%。

展望後市，技宸總經理莊再華表示，預期以餐飲零售、通用型產品及工業自動化等領域今年業績都會成長，惟博弈領域會呈現趨緩。

技嘉 營收

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