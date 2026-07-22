快訊

情緒失控？阿根廷球員賽後揍西班牙一拳惹議 然而事實真相是...

無螢幕手錶！Garmin新推「CIRQA智慧手環」 一佩戴悄悄追蹤健康狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

技宸27日登錄興櫃 布局AI智慧應用市場

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

技宸股份有限公司（以下簡稱「技宸」）22日舉行興櫃前法人說明會，並將於7月27日登錄興櫃，股票代號7939，正式開啟資本市場新篇章。技宸為技嘉（2376）集團旗下工業電腦品牌，長期深耕工業主機板、嵌入式系統、Edge AI運算平台和解決方案，廣泛應用於智慧零售、製造及醫療等領域。

技宸2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收達到新台幣18.62億元，稅後淨利達1.58億元，每股盈餘為9.69元，近五年年複合成長率（CAGR）達 23.4%，展現強勁的營運成長力道。公司主要產品涵蓋人工智慧邊緣系統、工業主機板及強固型嵌入式系統，並結合經銷夥伴與系統整合商資源，提供多元解決方案。

技宸董事長李宜泰表示：「隨著 AI 應用加速由雲端走向邊緣端，工業電腦產業的競爭已由硬體規格，進一步延伸至 AI 運算效能、供應鏈韌性及產業應用整合實力。技宸具備深厚的研發量能，結合技嘉集團的供應鏈規模與全球服務體系，將持續以 Edge AI 為核心發展方向，深入拓展高成長垂直市場。」

技宸自2017年12月成立以來，持續擴大產品線並厚植技術實力，目前產品已全面延伸至Edge AI領域，並支援 NVIDIA Jetson AGX Orin™、Intel® Core™ Ultra、AMD Ryzen™等AI運算平台，應用範圍涵蓋智慧倉儲、AGV／AMR物流機器人、AI影像辨識、自動化控制、零售終端與醫療設備等多元場景。

技宸總經理莊再華表示：「工業電腦產品除了具備運算效能，也必須依據使用環境，兼顧散熱、穩定性及長期供貨能力，以因應不同產業場域的部署需求。技宸持續投入無風扇、緊湊型設計及寬溫運作等核心技術，已成功導入全球前十大餐飲品牌，並透過穩定的產品品質、供應能力與全球服務支援，協助客戶加速AI與自動化專案落地。」

展望未來，技宸登錄興櫃後，將持續遵循公開發行公司相關規範，強化公司治理與營運透明度，並藉由資本市場資源，深化研發能量、拓展全球市場布局，朝著獲利穩健成長的目標邁進，為股東、客戶與合作夥伴創造更高價值。

人工智慧 技嘉

延伸閱讀

趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

兆豐銀攜手一銀、國泰世華統籌技鋼科技470億元聯貸案 超額認購2.11倍

攸泰看好2026年下半年營運

從AI健康晶片到細胞數位孿生威力先進打造健康百歲新藍海

相關新聞

立碁攻漲停 1.6T矽光子模組第4季挹注營收、法人看好營運將迎收成期

台股22日延續反彈走勢，加權指數盤中震盪開高，早盤一度漲逾千點、觸及45,323點。LED封裝廠立碁（8111）受矽光子話題帶動，今日買盤強勢進駐，開盤以50元開出後，盤中攻上漲停價51.7元，上漲4.7元、漲幅達10%，截至午盤一路鎖住漲停。

技宸27日登錄興櫃 布局AI智慧應用市場

技宸股份有限公司（以下簡稱「技宸」）22日舉行興櫃前法人說明會，並將於7月27日登錄興櫃，股票代號7939，正式開啟資本市場新篇章。技宸為技嘉（2376）集團旗下工業電腦品牌，長期深耕工業主機板、嵌入式系統、Edge AI運算平台和解決方案，廣泛應用於智慧零售、製造及醫療等領域。

華新科6月獲利年增112%、被關禁閉照飆漲停 國巨超車禾伸堂再登王座

台股22日延續強漲攻勢，盤中一度大漲逾千點，被動元件股一整排的漲停紅燈，成為盤面上亮點，華新科（2492）自結6月獲利年增112.76%，即使在處置中，早盤跳空以漲停300元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張，國巨*（2327）開高一度衝達730元，超車禾伸堂（3026）重新奪回被動元件股王座。

大立光又購地 法人看營運後市、估今年 EPS 上看近195元

大立光（3008）再次公告，以5.6億元再次購入位於台中南屯工業區不動產，與上個月購置的不動產相距不到500公尺，此次不動產土地面積達1,247坪，建物面積達2,672坪。分析師表示，合計兩次不動產交易，大立光斥資11.89億元，取得土地面積2,708坪及建物面積4,203坪。連續兩個月頻繁出手購置工業用地，可以顯現出目前公司對於未來發展CPO業務的決心。

黃仁勳不只賣晶片！輝達傳搶進「暗光纖」市場 矽光子7檔飆漲停

AI競賽進入新階段，傳輸瓶頸成為市場最新焦點！台股22日挑戰重返45,000點大關之際，矽光子族群同步爆發，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、立碁（8111）、汎銓（6830）、世界（5347）等多檔強攻漲停，穩懋（3105）也一度亮燈。隨輝達積極布局高速傳輸，AI基礎建設戰火從晶片延伸至光通訊，矽光子產業鏈迎來新一波成長契機。

緯創德州新廠開幕、黃仁勳親往祝賀 股價飆漲停逾3萬張等著買

緯創（3231）美國德州達拉斯的D1新廠開幕啟用，輝達執行長黃仁勳親自到場祝賀；緯創22日開高走高衝上漲停164元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3萬張；集團股也齊漲同慶，緯穎（6669）盤中也曾亮燈漲停衝達5,500元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。