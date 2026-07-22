技宸27日登錄興櫃 布局AI智慧應用市場

技宸股份有限公司（以下簡稱「技宸」）22日舉行興櫃前法人說明會，並將於7月27日登錄興櫃，股票代號7939，正式開啟資本市場新篇章。技宸為技嘉（2376）集團旗下工業電腦品牌，長期深耕工業主機板、嵌入式系統、Edge AI運算平台和解決方案，廣泛應用於智慧零售、製造及醫療等領域。

技宸2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收達到新台幣18.62億元，稅後淨利達1.58億元，每股盈餘為9.69元，近五年年複合成長率（CAGR）達 23.4%，展現強勁的營運成長力道。公司主要產品涵蓋人工智慧邊緣系統、工業主機板及強固型嵌入式系統，並結合經銷夥伴與系統整合商資源，提供多元解決方案。

技宸董事長李宜泰表示：「隨著 AI 應用加速由雲端走向邊緣端，工業電腦產業的競爭已由硬體規格，進一步延伸至 AI 運算效能、供應鏈韌性及產業應用整合實力。技宸具備深厚的研發量能，結合技嘉集團的供應鏈規模與全球服務體系，將持續以 Edge AI 為核心發展方向，深入拓展高成長垂直市場。」

技宸自2017年12月成立以來，持續擴大產品線並厚植技術實力，目前產品已全面延伸至Edge AI領域，並支援 NVIDIA Jetson AGX Orin™、Intel® Core™ Ultra、AMD Ryzen™等AI運算平台，應用範圍涵蓋智慧倉儲、AGV／AMR物流機器人、AI影像辨識、自動化控制、零售終端與醫療設備等多元場景。

技宸總經理莊再華表示：「工業電腦產品除了具備運算效能，也必須依據使用環境，兼顧散熱、穩定性及長期供貨能力，以因應不同產業場域的部署需求。技宸持續投入無風扇、緊湊型設計及寬溫運作等核心技術，已成功導入全球前十大餐飲品牌，並透過穩定的產品品質、供應能力與全球服務支援，協助客戶加速AI與自動化專案落地。」

展望未來，技宸登錄興櫃後，將持續遵循公開發行公司相關規範，強化公司治理與營運透明度，並藉由資本市場資源，深化研發能量、拓展全球市場布局，朝著獲利穩健成長的目標邁進，為股東、客戶與合作夥伴創造更高價值。