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立碁攻漲停 1.6T矽光子模組第4季挹注營收、法人看好營運將迎收成期
台股22日延續反彈走勢，加權指數盤中震盪開高，早盤一度漲逾千點、觸及45,323點。LED封裝廠立碁（8111）受矽光子話題帶動，今日買盤強勢進駐，開盤以50元開出後，盤中攻上漲停價51.7元，上漲4.7元、漲幅達10%，截至午盤一路鎖住漲停。
籌碼方面，外資於21日轉為買超立碁168張。針對矽光子布局，立碁指出，公司聚焦單通道200G以上高速矽光子光模組開發，產品均依據IEEE、OIF及MSA等國際規範研發，主打高傳送速率與低功耗優勢，旗下1.6T高速矽光子模組已成功打入北美大廠AI供應鏈，歐洲一線客戶亦進入認證階段，展現布局成果。
展望後市，立碁與工研院合作研發的最新矽光子技術，預計9月於國際半導體展（SEMICON Taiwan）設立聯合展區亮相，11月將前進荷蘭展出。法人看好，隨高毛利光模組規劃於第4季展開小量交貨、明年第1季放大出貨規模，立碁整體營運與獲利表現可望迎來收成期。
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