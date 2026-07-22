立碁攻漲停 1.6T矽光子模組第4季挹注營收、法人看好營運將迎收成期

大立光（3008）再次公告，以5.6億元再次購入位於台中南屯工業區不動產，與上個月購置的不動產相距不到500公尺，此次不動產土地面積達1,247坪，建物面積達2,672坪。分析師表示，合計兩次不動產交易，大立光斥資11.89億元，取得土地面積2,708坪及建物面積4,203坪。連續兩個月頻繁出手購置工業用地，可以顯現出目前公司對於未來發展CPO業務的決心。

2026-07-22 12:20