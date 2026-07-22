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外資調升緯穎目標價 第2、3季毛利率提高
亞系券商認為緯穎（6669）今年第2季產品組合有改善，包括一般伺服器占比提高，以及自 4 月起導入的採購代理，預期毛利率較第1季進步。展望第3季，券商預期營收季增21%，因AWS的 Trainium 3 第2季開始明顯放量，隨後於年底出貨液冷機櫃。新一代 Trainium 4 伺服器架構目前正開發中，預期將採用比目前每櫃 72 顆晶片設計更複雜的液冷方案及更高晶片密度架構。
AMD 的 Helios 平台自第4季起成為另一個重要成長引擎。預估2027年 ASIC／GPU 伺服器營收占比分別約為 54%／25%。上修明、2028年EPS至600/764元，以明年14xPE評價，同步升目標。
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