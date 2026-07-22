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華新科6月獲利年增112%、被關禁閉照飆漲停 國巨超車禾伸堂再登王座
台股22日延續強漲攻勢，盤中一度大漲逾千點，被動元件股一整排的漲停紅燈，成為盤面上亮點，華新科（2492）自結6月獲利年增112.76%，即使在處置中，早盤跳空以漲停300元開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張，國巨*（2327）開高一度衝達730元，超車禾伸堂（3026）重新奪回被動元件股王座。
華新科自結6月獲利7.17億元，年增112.76%，一個月的獲利就約達第1季稅後純益8.2億元的87%，出貨價量齊揚；華新科總經理曾明燦曾表示，訂單動能持續往上，今年資本支出將提升三倍進行擴產，另外，將與直接客戶議價調整本季與下季的晶片電阻、部分積層陶瓷電容（MLCC）產品價格。
華新科遭再次處置，早盤跳空以300元漲停板價格開出後鎖死，排隊買單超過1.6萬張；國巨*以713元開高後一度拉升至730元，站上月線，盤中漲幅逾4%，且股價超車禾伸堂，奪回類股股王寶座。
國巨*、華新科強漲，被動元件股更是亮出一大排的紅燈，信昌電（6173）、蜜望實（8043）、凱美（2375）盤中觸及漲停，大毅（2478）、華容（5328）、 馥鴻（5345）、鈺邦（6449）則是漲停鎖死。
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