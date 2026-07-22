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大立光又購地 法人看營運後市、估今年 EPS 上看近195元
大立光（3008）再次公告，以5.6億元再次購入位於台中南屯工業區不動產，與上個月購置的不動產相距不到500公尺，此次不動產土地面積達1,247坪，建物面積達2,672坪。分析師表示，合計兩次不動產交易，大立光斥資11.89億元，取得土地面積2,708坪及建物面積4,203坪。連續兩個月頻繁出手購置工業用地，可以顯現出目前公司對於未來發展CPO業務的決心。
法人機構表示，對大立光發展CPO正面看待，主因為過去長期投入光學鏡頭的設計及生產，擁有模具精度控制、微米級組裝、自動化檢測等製程能力，可以延伸至CPO所需的光纖耦合對準技術。目前大立光已取得客戶正式規格，預計將於今年第3季底建置完試產線，待客戶驗證過後，最快於2027年中開始量產並貢獻營收。在手機本業部分，受惠於美系客戶新機拉貨、可變光圈及高階鏡頭規格升級，有助於營收及獲利持續增長，市場預估大立光今年營收為681.7億元，年增加11%，每股獲利上看194.9元。
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