黃仁勳不只賣晶片！輝達傳搶進「暗光纖」市場 矽光子7檔飆漲停

AI競賽進入新階段，傳輸瓶頸成為市場最新焦點！台股22日挑戰重返45,000點大關之際，矽光子族群同步爆發，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、立碁（8111）、汎銓（6830）、世界（5347）等多檔強攻漲停，穩懋（3105）也一度亮燈。隨輝達積極布局高速傳輸，AI基礎建設戰火從晶片延伸至光通訊，矽光子產業鏈迎來新一波成長契機。

市場聚焦AI龍頭輝達（NVIDIA）傳出積極布局美國「暗光纖」（Dark Fiber）。法人分析，隨AI資料中心規模快速擴張，算力瓶頸已逐漸由GPU晶片轉向資料中心間的高速網路傳輸，掌握光纖基礎建設，意味輝達正從晶片供應商進一步跨向AI基礎建設與網路整合業者。

輝達執行長黃仁勳過去多次強調，GPU效能提升需要高速資料傳輸支撐，若缺乏足夠頻寬，運算資源將無法充分發揮。因此，輝達近年積極布局高速互連技術，包括資料中心內部的NVLink、矽光子架構，以及AI RAN等應用。此次傳出布局暗光纖，被市場視為補強資料中心與資料中心間高速傳輸能力的重要一步。

「暗光纖」源自2000年前後網路泡沫時期，當時美國電信業者大量鋪設光纖網路，但因需求不如預期，大量已完成建置的光纖未接入設備而閒置。如今隨雲端運算、AI伺服器與資料中心需求爆發，這些沉睡多年的光纖資產重新受到市場重視，成為支撐AI高速傳輸的重要基礎。

在硬體升級方面，輝達GB300平台大規模導入NVL 72架構，單一AI系統內需高速連結72顆GPU，外部更需串聯大量AI伺服器，推升光通訊規格由800G朝1.6T邁進。今年下半年登場的Vera Rubin新平台，同樣採用NVL 72架構，且GPU運算效能進一步提升，將持續推升高速光傳輸需求。

法人指出，受惠AI資料中心升級趨勢，光通訊供應鏈涵蓋高速光纖套件、光收發模組、CW雷射磊晶及晶粒代工等領域，相關廠商營運動能有望逐步增強。其中，擴產腳步積極的華星光（4979）、光聖，有機會挑戰營運新高，上詮（3363）、波若威、聯亞、眾達-KY（4977）等供應鏈也可望受惠高速傳輸升級浪潮。

此外，矽光子製程端布局亦迎來進展。以色列晶圓大廠高塔（Tower）積極擴建12吋矽光晶圓產能，聯電（2303）首批量產12吋矽光晶圓開始交貨，有助降低矽光晶片成本、提升產能規模，並加速近封裝光學（NPO）技術發展。

政策面也同步加碼矽光子布局。總統賴清德21日於台經院高峰論壇表示，政府推動「AI新十大建設」，並將矽光子列為三項關鍵技術之一，強調其具備高速、低能耗優勢，是台灣維持科技競爭力的重要方向。

隨輝達引領AI基礎建設升級、全球資料中心加速擴張，以及政策與產業鏈同步推進，矽光子已從題材炒作逐步走向實際需求成長階段，市場持續關注高速傳輸世代帶來的新一輪供應鏈商機。