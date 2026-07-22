信驊飆漲停！後市攜手萊迪思半導體、擴大 SMC 布局商機

股王信驊（5274）於22日盤中以15,510元強攻漲停，後市將與全球低功耗FPGA廠萊迪思半導體建立策略合作。法人指出，雙方將共同開發首款輔助管理晶片（SMC）AST1840，預計於2026年第3季提供工程樣品，瞄準AI資料中心與伺服器控制市場商機。

法人分析，AST1840採用結合Arm處理器系統與嵌入式FPGA（eFPGA）的核心架構，可將伺服器平台管理與可程式化控制功能整合至單一晶片，提升客戶在伺服器控制層的客製化能力與系統擴充彈性。

功能方面，法人表示，AST1840可透過LTPI介面延伸BMC管理能力，並支援OCP制定的OBMF-ICP標準通訊協定，以及基於Caliptra 2.x安全信任根的Streaming Boot功能，有助客戶接軌新一代資料中心標準。

法人預估，AST1840將於2026年第3季提供工程樣品、2027年下半年進入量產，2026、2027、2028年營收占比分別約低於1%、1%及1.5%。雖然短期營收貢獻仍有限，但可望優化產品組合、提升客戶黏著度，進一步擴大信驊在SMC市場的布局。