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載板廠復活亮紅燈 臻鼎營運強勁升溫
載板廠22日表現強勢回溫，包括南電（8046）、欣興（3037）與相關概念股如尖點（8021）、亞泰金屬（6727）奔漲停，且全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也一度亮紅燈直上559元。
臻鼎-KY受惠於AI伺服器、高階光模塊需求爆發，加上ABF載板產能持續放量，多重利多共振帶動整體營運穩步走揚，成長力道顯著升溫。
展望後市，臻鼎-KY積極擴大資本支出布局高階HDI及載板市場，AI相關產品營收比重大幅提升。法人分析，隨著下一世代AI運算平台量產、1.6T高速光通訊升級趨勢確立，加上IC載板獲利能力躍升，營運將邁入新一輪高成長周期；在產能組合優化與高階需求強勁支撐下，臻鼎-KY全年營收與獲利表現皆相當看好。
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