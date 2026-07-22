快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

載板廠復活亮紅燈 臻鼎營運強勁升溫

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

載板廠22日表現強勢回溫，包括南電（8046）、欣興（3037）與相關概念股如尖點（8021）、亞泰金屬（6727）奔漲停，且全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也一度亮紅燈直上559元。

臻鼎-KY受惠於AI伺服器、高階光模塊需求爆發，加上ABF載板產能持續放量，多重利多共振帶動整體營運穩步走揚，成長力道顯著升溫。

展望後市，臻鼎-KY積極擴大資本支出布局高階HDI及載板市場，AI相關產品營收比重大幅提升。法人分析，隨著下一世代AI運算平台量產、1.6T高速光通訊升級趨勢確立，加上IC載板獲利能力躍升，營運將邁入新一輪高成長周期；在產能組合優化與高階需求強勁支撐下，臻鼎-KY全年營收與獲利表現皆相當看好。

臻鼎 亞泰 欣興

延伸閱讀

台股強彈逾千點 PCB、載板股領軍 四大指標股齊噴

PCB 載板大廠擴產積極 設備商敍豐、揚博再掀比價行情

AI 股反撲拉高台股收盤漲點、盤中漲點居史上第二 台積電收高90元

CCL四雄紅火 獲利看增

相關新聞

黃仁勳不只賣晶片！輝達傳搶進「暗光纖」市場 矽光子7檔飆漲停

AI競賽進入新階段，傳輸瓶頸成為市場最新焦點！台股22日挑戰重返45,000點大關之際，矽光子族群同步爆發，光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）、立碁（8111）、汎銓（6830）、世界（5347）等多檔強攻漲停，穩懋（3105）也一度亮燈。隨輝達積極布局高速傳輸，AI基礎建設戰火從晶片延伸至光通訊，矽光子產業鏈迎來新一波成長契機。

緯創德州新廠開幕、黃仁勳親往祝賀 股價飆漲停逾3萬張等著買

緯創（3231）美國德州達拉斯的D1新廠開幕啟用，輝達執行長黃仁勳親自到場祝賀；緯創22日開高走高衝上漲停164元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3萬張；集團股也齊漲同慶，緯穎（6669）盤中也曾亮燈漲停衝達5,500元。

耀登除息秀登場 開盤10分鐘填息

射頻元件暨天線廠耀登（3138）22日進行除息交易，每股配發1.54628223現金股利，預計8月14日發放現金股利，耀登受惠大盤反彈，今日開盤小漲，最高來到103元，開盤十分鐘就完成填息。

大立光擴產 再度獵地 斥資5.6億取得台中南屯土地建物

大立光（3008）昨（21）日公告斥資5.61億元，取得台中南屯區土地與建物，藉此整合原有廠區，以因應未來擴產需求。這是大立光近一個月來，第二次出手購地，外界預期，應是為了未來共同封裝光學（CPO）新業務產能所需。

圓展搶攻無人機市場

圓展（3669）昨（21）日宣布，挾AI影像整合實力，跨界商用無人機市場，並將研發重心鎖定在價值鏈最高端的「AI視覺大腦」。

彩晶第2季有望轉虧為盈

中小尺寸面板廠彩晶（6116）營運漸有起色，董事會將於7月30日通過今年第2季財報。法人預估，彩晶今年第2季合併營收30.7億元，季增1.8%，年增2.3%，為近11季單季新高。若成功優化單季產品組合，有望力拚單季轉虧為盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。