載板廠復活亮紅燈 臻鼎營運強勁升溫

緯創（3231）美國德州達拉斯的D1新廠開幕啟用，輝達執行長黃仁勳親自到場祝賀；緯創22日開高走高衝上漲停164元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3萬張；集團股也齊漲同慶，緯穎（6669）盤中也曾亮燈漲停衝達5,500元。

2026-07-22 10:44