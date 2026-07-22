美光狂飆12%點火記憶體 旺宏、華邦電、南亞科全亮燈

美國記憶體大廠美光昨夜狂飆12.17%，點燃台股記憶體族群買氣。旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）22日盤中全數亮燈漲停，分別攻上135元、171元及445.5元；晶豪科（3006）也勁揚9.52%至218.5元，距離漲停僅一步之遙。

美股半導體昨日展開強勁反彈，費城半導體指數大漲5.21%，美光勁揚12.17%，晟碟、威騰電子也分別上漲14.27%及12.51%，記憶體成為AI硬體股反攻主力。

市場資金重新押注大型雲端業者將持續擴大AI資本支出，帶動高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM需求，先前遭到重挫的記憶體股也迎來強勁回補買盤。

美光先前表示，AI帶動的記憶體需求可望延續至2027年以後，並已與資料中心、汽車等客戶簽署16份、期限三至五年的長期供應合約，進一步強化市場對記憶體產業供需及價格走勢的信心。