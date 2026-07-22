聽新聞
0:00 / 0:00
美光狂飆12%點火記憶體 旺宏、華邦電、南亞科全亮燈
美國記憶體大廠美光昨夜狂飆12.17%，點燃台股記憶體族群買氣。旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）22日盤中全數亮燈漲停，分別攻上135元、171元及445.5元；晶豪科（3006）也勁揚9.52%至218.5元，距離漲停僅一步之遙。
美股半導體昨日展開強勁反彈，費城半導體指數大漲5.21%，美光勁揚12.17%，晟碟、威騰電子也分別上漲14.27%及12.51%，記憶體成為AI硬體股反攻主力。
市場資金重新押注大型雲端業者將持續擴大AI資本支出，帶動高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM需求，先前遭到重挫的記憶體股也迎來強勁回補買盤。
美光先前表示，AI帶動的記憶體需求可望延續至2027年以後，並已與資料中心、汽車等客戶簽署16份、期限三至五年的長期供應合約，進一步強化市場對記憶體產業供需及價格走勢的信心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。