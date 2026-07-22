外資持續看好緯穎成長 目標價上看8,400元

ODM大廠緯穎（6669）22日再度獲外資點讚，開盤便跳空開高，並獲買盤湧入一路衝至漲停，雖然尚未成功鎖住，但也在漲停前盤旋。匯豐表示，第3季在Trainium 3開始放量的情況下，緯穎營收成長將開始加速，同時下一代Trainium 4 伺服器架構也已進入開發階段。

匯豐指出，緯穎第2季在產品組合轉佳及採購代理措施的幫助下，毛利率及營業利益率都將有不錯的表現。展望下半年，AWS Trainium 3 出貨量預計於第3季開始顯著放量，隨後液冷機櫃（liquid cooling racks）的初期出貨將於 2026 年底展開。

匯豐認為， AWS 液冷機櫃出貨量將於 2027 年大幅拉升。此外，下一代 Trainium 4 伺服器架構目前正在開發中，預計將採用比現行 72-chip/rack 更複雜的液冷與高晶片密度架構。除 AWS 外，AMD 的 Helios 平台也將提供另一個成長支柱，2027 年來自兩大客戶的貢獻將持續增加。

匯豐看好緯穎成長動能強勁無虞，因此上調目標價，給出8,400元的新天價。