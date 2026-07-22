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緯創德州新廠開幕、黃仁勳親往祝賀 股價飆漲停逾3萬張等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

緯創（3231）美國德州達拉斯的D1新廠開幕啟用，輝達執行長黃仁勳親自到場祝賀；緯創22日開高走高衝上漲停164元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3萬張；集團股也齊漲同慶，緯穎（6669）盤中也曾亮燈漲停衝達5,500元。

緯創表示，達拉斯D1新廠是緯創在美國設立的首座製造據點，投資近7億美元（約新台幣226億元），面積約32.4萬平方英尺，將提供在地化服務並生產輝達最具前瞻性的產品； D1新廠為全球AI基礎設施製造網絡的重要基地，創下全美國第一片NVIDIA GB300運算基板誕生並成功量產。

緯創說，D1新廠採用輝達加速運算技術，並整合Nemotron與Cosmos等開放前沿模型，及Omniverse與Metropolis，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。目前D1廠主要負責AI伺服器相關系統組裝與測試（L6等級），第一條生產線已順利運作。

輝達執行長黃仁勳親自到場祝賀，與緯創董事長林憲銘共同揭幕新廠啟用；林憲銘表示，D1新廠開幕，後續將持續打造新廠，擴增在美AI伺服器新產能。

緯創早盤以154元開高後走高，衝上漲停164元鎖死，排隊買單超過3萬張；集團股也齊漲同慶，緯穎以5,195元開高後也衝達漲停5,500元；緯軟（4953）、建碁（3046）、啟碁（6285）也是上漲表現。

緯創 黃仁勳 輝達

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