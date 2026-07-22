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耀登除息秀登場 開盤10分鐘填息
射頻元件暨天線廠耀登（3138）22日進行除息交易，每股配發1.54628223現金股利，預計8月14日發放現金股利，耀登受惠大盤反彈，今日開盤小漲，最高來到103元，開盤十分鐘就完成填息。
耀登去年每股純益1.5元，每股配發1.54628223現金股利，今日開盤除息參考價為99.95元，前一天收盤價101.5元，今日股價最高來到103元，完成填息。
今年上半年耀登營收8.45億元，年增13.9%，創歷史同期新高，第1季每股淨損0.02元。
耀登今年受惠低軌衛星以及新增筆電客戶，日前宣布正在北越海陽省大舉擴產天線產品，產線從原先三條擴大至15條，擴產幅度高達五倍，預計第3季完工投產。
耀登除原有一家美系筆電客戶，今年起再新增二家筆電客戶，目前總計三家筆電客戶均為全球前五大品牌廠，低軌衛星部分，看好今年低軌衛星無論是IC、天線以及模組的需求，都明顯比前年、去年強勁不少，估計相關業務將比去年大幅成長。
耀登日前舉辦第十屆年度技術研討會（Auden TechDay），以「星地融合・智聯萬物・共創無限未來」為主題，耀登認為，隨著6G、NTN及衛星通訊逐步從概念走向商業化應用，天線、射頻、測試驗證與系統整合能力的重要性持續提升，產業對跨域人才的需求也同步快速增加。
耀登表示，長期深耕無線通訊與射頻技術，業務涵蓋天線設計、射頻模組、衛星通訊、量測儀器代理、測試驗證及通訊系統整合等領域，近年更積極投入星地融合相關技術與產品布局，
耀登指出，持續拓展量測驗證技術的應用範圍，提供SAR、OTA及射頻量測等完整解決方案，並逐步延伸至生醫量測、人體電磁波安全、智慧醫療及醫療器材等新興市場。
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