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和益調整售價 獲利有撐
清潔劑、界面活性劑上游原料業者和益（1709）表示，自3月以來，美、伊戰爭帶動油價上漲，旗下產品售價，已於第2季陸續調漲，以反映成本。
法人指出，和益先前受惠低價庫存，預期第2季本業獲利有支撐；未來油價如持續在高檔震盪，預期挹注和益獲利表現。
和益總經理李宏德表示，旗下產品價格與油價連動性較強，第2季受美伊戰爭影響、油價大漲，產品售價跟進反應成本，帶動第2季營業額成長。
和益6月營收10.3億元，年增70.14%；上半年營收51.13億元，年增6.15%。第1季稅後純益2.64億元，年增約38.2%；每股純益（EPS）0.55元。
新產能部分，中國大陸長春和益精細化工壬酚廠，新開發辛基酚產品，預計今年7月開始試生產，後續將針對市場需求狀況轉換生產壬基酚與辛基酚，以提高產線整體稼動率。
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