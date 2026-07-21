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天品搶伺服器液冷清洗

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

天品（6199）切入AI伺服器液冷清洗有成，為因應強勁追單需求，上半年已加入新產線，預計8月還要投入新產能。天品表示，隨著產能逐步開出與規模效益放大，高毛利的AI清洗業務營收占比可望進一步提升。

天品今年上半年繳出佳績，營收達4.83億元，年增805.8％。天品表示，全球AI算力基礎建設持續擴張，帶動旗下奈科潔淨科技AI伺服器液冷散熱關鍵零組件高階潔淨製程需求大增，目前接單維持高檔，產能利用率也維持滿載，加上新產線陸續加入，推升今年營運大幅成長。

天品指出，切入AI伺服器水冷系統高階清洗服務後，已成功打入國內外ODM大廠及散熱廠供應鏈，不僅挹注營收快速成長，也顯示在液冷散熱時代，潔淨清洗已成為供應鏈不可或缺的重要環節。

為滿足客戶追單需求，天品指出，持續擴充產能與導入自動化設備，上半年已新增生產線，預計8月再有新產能投入，並同步擴大招募專業人才，以配合新、舊客戶產品驗證及量產時程，持續提升AI潔淨事業營收比重，優化產品組合與獲利結構。

天品表示，隨著AI伺服器功耗持續提升，液冷散熱已成為產業發展趨勢，而液冷系統中的金屬管件若殘留微米級雜質，容易造成流道阻塞或滲漏，影響散熱效率與設備壽命，因此高潔淨製程的重要性日益提高，也帶動相關清洗服務需求快速成長。

天品 伺服器 營收

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