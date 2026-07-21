宏盛攻北捷聯開案 奏捷

宏盛（2534）繼公辦都更案後，再拿捷運聯開案，昨（21）日公告，獲選為「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段Y21站(捷2) 土地開發案」最優申請人。宏盛表示，該案預估投資總金額約10.44億元。

根據捷運局資料，宏盛此次拿下的「環狀線北環段Y21站開發案」位在新北市蘆洲區的主要幹道集賢路上，周邊區域發展成熟，具有完善的住宅、商業零售及公共設施等機能，交通上擁有雙捷運優勢。該案基地面積約340坪，基地街廓方整，初步規劃可開發為地下4層、地上27層，開發案投資總金額約10.44億元，總銷金額約26.54億元。

宏盛去年宣布，將參與公辦都更案、捷運聯開案等領域，後續並成功拿下首筆公辦都更案「南京龍江」案，該案已簽約，預計投入約34.06億元，預計於2031年完工，昨日再度拿下「環狀線北環段Y21站開發案」。

宏盛董事長林新欽先前表示，由於北市素地稀缺，為了取得蛋黃區精華地段土地，公司朝向多元化布局，將積極參與公辦都更、捷運聯開案，且宏盛從營造、規劃設計到完工，都具備一條龍的實力，在爭取標案上也具有一定的優勢。

至於宏盛今年完工交屋上，宏盛汐止成屋案「宏盛心」先期僅後棟開賣，6月開賣前棟，屆時賣一戶可認列一戶，為下半年的營運動能之一，台北市中山區「宏盛淬白」則預計第3季可望完工交屋認列。

推案上宏盛手上總銷百億元石牌大案，預計明年農曆年後推案，該案樓高達32~35樓，攜手新加坡飯店發展商「輝盛國際」開發。