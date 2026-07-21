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中鋼射四箭 衝高值化

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）持續深化高值化布局，以頂級電磁鋼片、高強度汽車鋼、能源用鋼及綠色低碳鋼材為四大成長主軸，提升產品附加價值、強化獲利體質，降低一般鋼材價格競爭壓力，並看好第4季鋼市景況可望逐步回溫，高值化效益將持續發酵。

中鋼專家表示，目前全球鋼鐵市場仍面臨需求復甦緩慢、區域貿易保護升溫及出口競爭加劇等挑戰，亞洲鋼價持續低檔整理，不少鋼廠透過降價讓利方式搶單，一般鋼材市場競爭依舊激烈，也使鋼廠更加重視產品升級與差異化發展。

在此市場環境下，中鋼持續將營運重心放在高值化產品，積極投入頂級電磁鋼片、高強度汽車鋼、能源用鋼及綠色低碳鋼材等高附加價值產品，藉由提升產品技術門檻與差異化能力，降低一般鋼材價格競爭衝擊，也為中長期營運建立更穩固的競爭優勢。

其中，電磁鋼片已成為中鋼最受市場矚目的明星產品之一。隨著AI伺服器、資料中心、電動車、高效率馬達及智慧電網快速發展，高效能電磁鋼需求持續攀升。由於高階方向性及非方向性電磁鋼技術門檻高、全球競爭者相對有限，產品附加價值與毛利率均優於一般熱軋及冷軋鋼材，可望成為中鋼未來重要的獲利來源。

汽車用鋼則是另一項重要布局。全球汽車產業持續朝輕量化、安全化及新能源車方向發展，高強度鋼材需求同步增加。中鋼多年來持續投入高強度汽車鋼研發，不僅供應國內車廠，也積極切入國際供應鏈。高強度鋼兼具輕量化與安全性，可降低車體重量、提升能源效率，符合全球汽車產業發展趨勢。

另一方面，綠色低碳鋼材正逐步成為全球鋼鐵產業競爭的新焦點。隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步上路，國際品牌客戶對低碳鋼材需求持續提升。中鋼近年積極推動節能減碳、提升電爐煉鋼比例、改善製程效率，並持續投入綠色鋼材開發，不僅有助於接軌全球減碳趨勢，也進一步提升產品附加價值與出口競爭力。

中鋼專家指出，高值化策略並非僅著眼於出口市場，而是同步結合台灣產業升級需求，持續朝高附加價值材料供應商方向轉型。在全球鋼市進入低成長、高競爭的新常態下，高值化產品可望成為支撐營運的重要引擎，隨著相關布局逐步發酵，營運韌性與長期競爭力也可望持續提升，為後續景氣回升奠定更穩固的基礎。

中鋼

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