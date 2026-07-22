達運 （6120）採取雙軸並進經營策略，在光電本業提升營運效率、改善品質及獲利能量；新事業布局包括擴大投資與更多合作機會。

達運昨（21）日公告，7月29日將通過第2季財報。達運今年初將湖口部分廠房出售予力成旗下晶兆成科技，交易總額17.8億元、處分利益11.36億元，上半年將完成認列。

達運董事長蔡國新指出，將在光電主業持續提升營運效率、改善品質及獲利能量，並隨著高階產品擴大出貨比重，優化競爭力和獲利能力。2025年達運四家轉投資的新事業，合計約貢獻5%總營收比重，今年將持續成長。未來幾年將加速進行生醫相關的新事業的布局，包括做更大的投資或更多的合作機會。

達運以微針技術為核心研發主軸，在醫美護膚市場量產並獲市場肯定。未來將拓展至藥物傳輸與疫苗貼片等高附加價值應用，提供更安全、低痛感且可個人化的醫療解決方案。達運在台中建置符合國際標準的生醫製造基地，以取得美國FDA認證能力為中長期目標，持續強化品質體系與全球競爭力。