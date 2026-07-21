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崇舜、稜研、特力屋上市案通過

經濟日報／ 記者黃彥宏任君翔／台北報導

臺灣證券交易所昨（21）日召開董事會，審議通過崇舜（7763）、稜研科技*及特力屋等三家公司股票上市申請案，後續將陳報主管機關辦理核備程序。

在此次獲准上市的三家企業中，崇舜申請一般板上市。崇舜為國內特用化學材料大廠，主要產品包含特殊胺類固化劑與異氰酸酯，相關材料廣泛應用於高階銅箔基板（CCL）、AI伺服器高頻高速材料及半導體等領域，是打破日商壟斷、提供關鍵在地化材料的台系核心供應商。

稜研科技則於創新板上市，並採用無面額發行。稜研科技深耕自主毫米波（mmWave）技術開發，主力產品聚焦於5G/6G、衛星通訊（SATCOM）及非地面網路（NTN）等高頻通訊之陣列天線模組與次系統，海外營收占比超過九成，具備強大的國際前瞻科技競爭力。

此外，國內居家裝修通路龍頭特力屋申請一般上市，亦獲得董事會照案通過。特力屋長期深耕全台DIY修繕、居家用品與連鎖零售服務，具備強大的品牌知名度與穩健經營體質。

股票 董事會

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